تفاصيل إصابات ضحايا عقار غيط العنب بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدتان في حادث انهيار عقار داخليًا بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب التابعة لحي غرب بالإسكندرية.

ووفقًا لمستشفى جمال حماده، تعاني المصابة الأولى هبة الشعشاعي، 37 سنة، من نزيف بالبطن، وكسور متعددة بقاع الجمجمة، والسيدة محمد، 67 سنة، من كسور متعددة بعموم الجسم.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أسقف منزل من الداخل، مكون من طابقين، ووجود حالات إصابة ووفيات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ورجال الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف الطابق الأول على الأرضي، ووجود حالتي إصابة وحالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

