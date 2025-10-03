قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
توك شو

استشاري حساسية ومناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات بـ74 مرة

إسراء صبري

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خطورة إهمال تعقيم الأجهزة الرياضية داخل الصالات (الجيم)، مؤكدًا أنها قد تتحول إلى بيئة خصبة لنقل العديد من أنواع البكتيريا والعدوى.

وأوضح الحداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأجهزة الرياضية تحمل بكتيريا أكثر بـ 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة، نتيجة الاستخدام المتكرر والتعرق والرزاز الناتج عن مرتادي الصالات.

وأشار إلى أن العرق وإفرازات الجهاز التنفسي تعتبر من أبرز الوسائل التي تساعد على انتقال الأمراض الجلدية والتنفسية، خاصة في حال غياب التعقيم المستمر بعد كل مستخدم.

كما لفت إلى أن الأماكن المفتوحة لممارسة الرياضة مثل "الكروس فيت" تقل فيها فرص انتقال العدوى التنفسية كالأنفلونزا وكورونا، لكنها لا تمنع العدوى التلامسية إذا لم يتم الالتزام بإجراءات النظافة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

