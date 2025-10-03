استشاري حساسية ومناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات بـ74 مرة

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خطورة إهمال تعقيم الأجهزة الرياضية داخل الصالات (الجيم)، مؤكدًا أنها قد تتحول إلى بيئة خصبة لنقل العديد من أنواع البكتيريا والعدوى.

وأوضح الحداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأجهزة الرياضية تحمل بكتيريا أكثر بـ 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة، نتيجة الاستخدام المتكرر والتعرق والرزاز الناتج عن مرتادي الصالات.

وأشار إلى أن العرق وإفرازات الجهاز التنفسي تعتبر من أبرز الوسائل التي تساعد على انتقال الأمراض الجلدية والتنفسية، خاصة في حال غياب التعقيم المستمر بعد كل مستخدم.

كما لفت إلى أن الأماكن المفتوحة لممارسة الرياضة مثل "الكروس فيت" تقل فيها فرص انتقال العدوى التنفسية كالأنفلونزا وكورونا، لكنها لا تمنع العدوى التلامسية إذا لم يتم الالتزام بإجراءات النظافة.