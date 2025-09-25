قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يعاقب مهاجمه هوجو إيكيتيكي بعد طرده أمام ساوثهامبتون
المواعيد الشتوية.. تعليمات عاجلة من القومي لتنظيم الاتصالات عن منافذ البيع
سفير واشنطن بتل أبيب: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل مثل زوج وزوجته | شاهد
القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب

القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
عبد الفتاح تركي

مرض القوباء الجلدي .. حذرت منه الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية التي أكدت أن القوباء هي عدوى بكتيرية جلدية تنتشر عن طريق التلامس الجلدي المباشر أو عن طريق مشاركة الأشياء مثل المناشف أو الألعاب أو مقابض الأبواب أو أجهزة الجيم. 

مرض القوباء

الرابطة أوضحت أن عدوى القوباء تنتشر بسرعة، وخاصةً في دور الحضانة والمدارس؛ حيث تدخل البكتيريا الجسم عبر جروح جلدية دقيقة كالخدوش أو لدغات الحشرات، مشيرة إلى أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات، يتأثرون بشكل خاص.

واقرأ أيضًا:

الصدفية.. مرض جلدي مزمن أم التهاب عابر؟

كما ترفع الأمراض الجلدية الحالية، مثل التهاب الجلد التأتبي أو الهربس الفموي أو جدري الماء، خطر الإصابة بالعدوى. وعادة ما تتراوح فترة الحضانة، أي الفترة بين الإصابة وظهور الأعراض، بين يومين وعشرة أيام. 

أعراض مرض القوباء

غالبا ما تبدأ القوباء ببقع حمراء صغيرة أو بثور تنفجر بسرعة وتُشكل قشرة صفراء عسلية. وإذا تُركت دون علاج، فقد تنتشر العدوى بسرعة وتُصيب أشخاصا آخرين في المنزل.

تُصاب المنطقة المحيطة بالفم والأنف بشكل متكرر، ولكن قد تُصاب اليدان أو الذراعان أو الساقان أيضا في بعض الأحيان. وقد تُسبب هذه المناطق حكة، لكنها عادةً لا تكون مؤلمة. في بعض الحالات، قد يحدث تورم في الغدد الليمفاوية أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، خاصةً إذا انتشرت العدوى على نطاق واسع.

طرق علاج القوباء

يعتمد العلاج على مدى انتشار العدوى؛ ففي الحالات الخفيفة، عادةً ما يكفي استخدام مرهم مطهر موضعي على المناطق المصابة من الجلد. ويُمكن لهذا المرهم الحد من انتشار العدوى وتعزيز الشفاء. في الحالات الأكثر شدة أو عند إصابة مناطق جلدية متعددة، سيصف الطبيب أيضا مضادا حيويا، إما على شكل كريم أو أقراص. 

مرض جلدي

من المهم تعاطي الدواء بانتظام وفقا للإرشادات، حتى لو هدأت الأعراض بعد بضعة أيام فقط؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع انتشار العدوى مرة أخرى أو نقلها إلى الآخرين. وأثناء العلاج يجب تجنب المناطق المصابة قدر الإمكان وتغطيتها بضمادات نظيفة لتقليل خطر العدوى.

تدابير للوقاية من القوباء

من حيث المبدأ، لا يمكن الوقاية من العدوى في جميع الحالات. ومع ذلك، هناك تدابير بسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر العدوى تتمثل في غسل اليدين جيدا بالصابون، خاصةً بعد ملامسة المرضى أو مشاركة الأغراض.

الصابون ومسحوق الغسيل يتسبب بمرض جلدي خطير

وفي المنازل أو المرافق، التي توجد بها حالة إصابة، يجب عدم مشاركة المناشف ومناشف الوجه وأغطية الأسرّة، بل تغييرها يوميًا وغسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية. ويجب على الأطفال المصابين البقاء في المنزل قدر الإمكان حتى يزول خطر العدوى.

كما أن قص الأظافر يُساعد في تقليل خطر انتشار البكتيريا عبر المناطق المخدوشة، وبالإضافة إلى ذلك، تحوّل تغطية المناطق المصابة من الجلد من دون انتشار العدوى.

القوباء مرض القوباء مرض القوباء الجلدي أعراض مرض القوباء طرق علاج القوباء تدابير للوقاية من القوباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد