قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يارب احفظ حفظ مصر وأهلها.. دعاء وزير الأوقاف بعد صلاة الجمعة| فيديو
بعد خفض الفائدة.. شهادات ادخار بنك مصر لأفضل استثمار
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير
الميزانية مناسبة.. سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع
اليوم.. الأهلي يواجه مسار في بطولة دوري سيدات الكرة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-10-2025
ما مدى احتمالية غرق أراضى طرح النهر؟.. تحذيرات عاجلة في الدلتا وخبير يوضح التفاصيل
مؤشر خطير.. جليد يعكس تسارع الاحتباس الحراري العالمي| ما القصة؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم
أزهري: الدفاع عن الأوطان شرف ديني وواجب مقدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النجار: تطوير أسواق شباب الخريجين واستغلال المحلات غير المشغولة لدعم فرص العمل بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة لمتابعة أنشطة الجهاز وبحث سبل تعظيم الاستفادة من إمكاناته لخدمة شباب الخريجين.
وخلال الاجتماع تم البت في الطلبات المقدمة من شباب الخريجين للحصول على محلات أو قروض، حيث بلغ عدد الطلبات التي تمت دراستها 69 طلباً.
كما استعرض المجلس الموقف الحالي لعدد من أسواق شباب الخريجين التابعة للجهاز، ومن بينها سوق النادي السويسري بمنطقة الكيت كات الذي يضم 27 محلاً منهم 14 مستغل إلى جانب سوق ماتوسيان أسفل كوبري فيصل والذي يضم ٢٠ محل مستغل فضلاً عن مجمع ورش المنيب الذي يضم 56 ورشة حرفية.
وكلف المحافظ الجهاز بضرورة تحسين ورفع كفاءة الحالة الإنشائية لبعض الأسواق والعمل على استغلال المحلات غير المستغلة وطرحها أمام الشباب لتوفير فرص عمل جديدة.
كما وجه المهندس عادل النجار الجهاز بتكثيف عقد الملتقيات التوظيفية داخل المحافظة بما يتيح فرص عمل متنوعة للشباب ويلبي احتياجات سوق العمل.
وشدد المحافظ على أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب يمثل أحد الأذرع التنفيذية المهمة للمحافظة في مجال خلق فرص عمل حقيقية، مؤكداً أنه سيتم متابعة الموقف التنفيذي للأسواق والأنشطة بصفة دورية لضمان سرعة تذليل العقبات وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات بما يخدم شباب الجيزة ويحقق المصلحة العامة.
وناقش اللقاء مقترحات بشأن إجراء توسعات وضم لعدد من الأسواق القائمة إلى جانب بحث سبل تحقيق الاستغلال الأمثل لسوق فيصل بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم شباب الخريجين وتوفير منافذ ملائمة لهم للعمل والإنتاج، مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة أساسية للتنمية.
جاء اللقاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وعلاء أبو زيد رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة والجهات المعنية .

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة فرص عمل تشغيل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

انهيار عقار داخليًا بغيط العنب غربي الإسكندرية

بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

معهد تيودور بلهارس

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس ينظم أسبوعا علميا في مناظير الموجات فوق الصوتية

الفريق الطبي

بـ 700 ألف جنيه والمريض دفع 400.. تفاصيل عملية قلب مفتوح بالتأمين الشامل

وزير العمل

تنفيذ القانون بكل حزم.. تحرير 6185 مخالفة عمل أجانب خلال 22 يوما

بالصور

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد