ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المتمثل فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية ، وأجنبية").

وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.