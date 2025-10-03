قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

أموال
أموال
مصطفى الرماح

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المتمثل فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية ، وأجنبية").

وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

