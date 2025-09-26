6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الضربات الأمنية المتلاحقة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، والتي تُشكّل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد القومي.





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.