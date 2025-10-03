محافظ أسوان: إنهاء تطوير ورصف طريقي كيما والسماد خلال شهرين

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه ، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 93% بواسطة جهاز تعمير جنوب الصعيد.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية الجارية داخل المحافظة، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات المختصة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والإنارة والبلدورات ودهان الأرصفة بما يحول الطريق إلى واجهة جمالية وحضارية تخدم مناطق شرق المدينة.

تطوير الطرق

وأكد المحافظ على إنهاء المشروع بالكامل خلال شهرين ، ليضاف لسلسلة الإنجازات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف قطاعات العمل العام ، وليمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لمساهمته فى تسهيل حركة النقل للمركبات والأنشطة التجارية ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات لأهالى المناطق السكنية الواقعة على إمتداد الطريق ، وهو الذى يتطلب المتابعة الدقيقة لأعمال التنفيذ لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لشرح تفصيلى من المهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان ، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من 5.2 كم تشمل طبقة الأساس والطبقة الرابطة للطريق الرئيسى والطرق الداخلية ، وجارى حالياً العمل فى الطبقة السطحية تمهيداً للطبقة النهائية وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق بإشراف المهندس محمد فتحى .

بجانب تركيب البلدورات الكبيرة الحابسة للأرصفة تمهيداً لتركيب الأنترلوك ، وإقامة مطبات لتهدئة حركة السيارات ، مع رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بتركيب أعمدة جديدة وإستبدال المتهالك منها ، لافتاً إلى أنه تم فى نفس الوقت تركيب البلدورات الكبيرة العجالى لتحديد الطريق على الوجه الأكمل .