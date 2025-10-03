قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: إنهاء تطوير ورصف طريقي كيما والسماد خلال شهرين

محمد عبد الفتاح

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه ، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 93% بواسطة جهاز تعمير جنوب الصعيد.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية الجارية داخل المحافظة، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات المختصة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والإنارة والبلدورات ودهان الأرصفة بما يحول الطريق إلى واجهة جمالية وحضارية تخدم مناطق شرق المدينة.

تطوير الطرق

وأكد المحافظ على إنهاء المشروع بالكامل خلال شهرين ، ليضاف لسلسلة الإنجازات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف قطاعات العمل العام ، وليمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لمساهمته فى تسهيل حركة النقل للمركبات والأنشطة التجارية ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات لأهالى المناطق السكنية الواقعة على إمتداد الطريق ، وهو الذى يتطلب المتابعة الدقيقة لأعمال التنفيذ لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لشرح تفصيلى من المهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان ، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من 5.2 كم تشمل طبقة الأساس والطبقة الرابطة للطريق الرئيسى والطرق الداخلية ، وجارى حالياً العمل فى الطبقة السطحية تمهيداً للطبقة النهائية وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق بإشراف المهندس محمد فتحى .

بجانب تركيب البلدورات الكبيرة الحابسة للأرصفة تمهيداً لتركيب الأنترلوك ، وإقامة مطبات لتهدئة حركة السيارات ، مع رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بتركيب أعمدة جديدة وإستبدال المتهالك منها ، لافتاً إلى أنه تم فى نفس الوقت تركيب البلدورات الكبيرة العجالى لتحديد الطريق على الوجه الأكمل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

جامعة حلوان تتوج بالفئة الذهبية في مسابقة الأفضل للأنشطة الطلابية

السيد قنديل يشيد بكفاءة أعضاء لجان الترقية للإنتاج العلمي

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تواصل ريادتها في دعم الاستدامة بمؤتمر التغير المناخي

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

