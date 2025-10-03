الأمم السابقة كانوا يبشرون بما هو قادم .. أزهري عن قيام الساعة

أكد محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، أن هناك علامات لقيام الساعة، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، وأن الله قال في كتابه الكريم" فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا".

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال أَشْرَاطُهَا، أي علامات لها، ولذلك من ينكر علامات الساعة فهو ينكر ما جاء في القرآن الكريم.

ولفت إلى أن الأمم السابقة كانوا يبشرون بما هو قادم، كانوا يبشرون في التوراة والإنجيل بقدوم سيدنا رسول الله، وأن سيدنا رسول الله قال إن مومته وبعثه علامة من علامات الساعة.

وأشار إلى أن من ينكر علامات الساعة عليه أن يوضح بأسانيد علمية صحيحة، وبكل شئ يقبله العقل، ما يقوله.