التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس.. وصدى واسع لتصريحاته في الإعلام العبري

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه رغم عدم صدور تعليق رسمي إسرائيلي حتى الآن بشأن المهلة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس، فإن التقديرات تشير إلى وجود ترحيب كبير في الأوساط السياسية الإسرائيلية بمثل هذه التهديدات.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لهجة ترامب في منشوره الأخير على منصة «تروث سوشال» جاءت متماهية إلى حد كبير مع التصريحات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استخدم تعبيرات مثل «كارثة كبرى» و«جحيم غير مسبوق» في حال رفض حماس لمقترح السلام، وهي عبارات مشابهة لما دأبت القيادات الإسرائيلية على التلويح به.

وأضافت أن اليوم يُصادف عيدًا في التقويم العبري، ما يفسر غياب التصريحات السياسية المباشرة، إلا أن وسائل الإعلام العبرية خصصت مساحة واسعة لتحليل منشور ترامب، وربطت بينه وبين الضغوط الإقليمية والدولية، بل وحتى مع المهلة الزمنية التي تحدث عنها نتنياهو في مؤتمرات سابقة، حين أشار إلى «فرصة أخيرة» ستُمنح لحماس، يعقبها تصعيد عسكري محتمل.

وأشارت أبو شمسية إلى أن مراقبين فلسطينيين في القدس اعتبروا أن مقترح ترامب، الذي يروج له نتنياهو باعتباره «عرض سلام»، هو في حقيقته فخ سياسي، قائلين إن القبول به يمثل نكبة، ورفضه يجرّ نكبات أخرى، نظرًا للشروط الصعبة التي تضمنها، سواء لحماس أو حتى للسلطة الوطنية الفلسطينية.

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية القدس المحتلة تروث سوشال حركة حماس

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

جانب من الفاعليات

التعليم العالي: إعداد قيادات جامعية قادرة على مواكبة التطورات ركيزة أساسية لتطوير التعليم

مساعد وزيرة التنمية المحلية

خالد قاسم لـ صدي البلد: حذرنا المعتدين والمتواجدين فى أراضى طرح نهر النيل من ارتفاع منسوب المياه

مدبولي

أبرزها متابعة مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل.. أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

بالصور

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

