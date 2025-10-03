ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس.. وصدى واسع لتصريحاته في الإعلام العبري

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه رغم عدم صدور تعليق رسمي إسرائيلي حتى الآن بشأن المهلة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس، فإن التقديرات تشير إلى وجود ترحيب كبير في الأوساط السياسية الإسرائيلية بمثل هذه التهديدات.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لهجة ترامب في منشوره الأخير على منصة «تروث سوشال» جاءت متماهية إلى حد كبير مع التصريحات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استخدم تعبيرات مثل «كارثة كبرى» و«جحيم غير مسبوق» في حال رفض حماس لمقترح السلام، وهي عبارات مشابهة لما دأبت القيادات الإسرائيلية على التلويح به.

وأضافت أن اليوم يُصادف عيدًا في التقويم العبري، ما يفسر غياب التصريحات السياسية المباشرة، إلا أن وسائل الإعلام العبرية خصصت مساحة واسعة لتحليل منشور ترامب، وربطت بينه وبين الضغوط الإقليمية والدولية، بل وحتى مع المهلة الزمنية التي تحدث عنها نتنياهو في مؤتمرات سابقة، حين أشار إلى «فرصة أخيرة» ستُمنح لحماس، يعقبها تصعيد عسكري محتمل.

وأشارت أبو شمسية إلى أن مراقبين فلسطينيين في القدس اعتبروا أن مقترح ترامب، الذي يروج له نتنياهو باعتباره «عرض سلام»، هو في حقيقته فخ سياسي، قائلين إن القبول به يمثل نكبة، ورفضه يجرّ نكبات أخرى، نظرًا للشروط الصعبة التي تضمنها، سواء لحماس أو حتى للسلطة الوطنية الفلسطينية.