وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: نتعامل مع أعنف حكومة في تاريخ إسرائيل

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إننا نتعامل مع أسوأ وأعنف وأشرس حكومة في تاريخ إسرائيل، ولم نتعامل من قبل مع هذه المجموعة المتطرفة برئاسة الإرهـ ابي الكبير وعضوية إرهابـ يين آخرين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "علينا أن نؤدي واجبنا وأن نتحرك ونحاول عمل تهدئة ونتواصل مع جميع الأطراف بعلاقتنا، وعرضنا خطة إعمار نعارض فيها الموقف الأمريكي، فالإعمار بوجود السكان وهي خطة مصرية عربية متكاملة بوجود السكان، وعلينا أن نضغط ونتحرك ونسوق مواقفنا قدر الإمكان وأن نواجه هذا القطار الأعمى.



وأكد أن علينا كعرب أن نعلم أين موقف أمننا العربي، وأن نوحد مفهومنا للأمن القومي العربي وأن القطار الأعمى الذي يسير لن يترك دولة بمفردها، لأنه قد يأتي على حساب كل الدول العربية، فمصر لديها قيادة سياسية واعية والمطلوب خلال الفترة القادمة أن نصطف خلف هذه القيادة لأن القادم صعب، ونستطيع أن نتغلب عليه بوحدة الصف المصري أولا حتى يكون حائط صد أمام أي مخططات مشبوه يراد بها أن تمس الأمن القومي المصري.