فصل الكهرباء غداً عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ .. تعرف عليها

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، غداً الأحد الموافق 5 أكتوبر الجاري، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المخبز الآلي بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت ، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « الزراعة - المخبز الآلي - البنك الأهلي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.