قافلة للتخفيف عن الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بالمنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على الموقف الحالي لتداعيات فيضان نهر النيل بالمناطق المتضررة ، وجهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف وتقديم كافة سبل الدعم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة ، حازم وفا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ، ممثل جمعية التقوى الخيرية بالباجور ، مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وتناول الاجتماع ، مناقشة عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد الجهود لاحتواء الموقف والتخفيف من الاضرار الناتجة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للأهالي وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية ، مؤكداً على تنظيم قافلة عاجلة بالمشاركة المجتمعية لتقديم اللازم للأسر.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الموقف وتواجده الميداني أمس على أرض الواقع بالمناطق المتضررة وتنفيذ العديد من الاجراءات ومنها تعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي وتزويده بالإنارة، حصر كافة الأراضي المتضررة واعفائهم من الايجار السنوي بالتنسيق مع الري، مؤكداً على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.

ومن المقرر أن يقوم محافظ المنوفية اليوم بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه ، وذلك في إطار حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين والوقوف بجانبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا وخاصة في أوقات الأزمات لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.