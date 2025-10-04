باكستان: نتضامن بشكل كامل مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية

أعربت باكستان مجددا عن دعمها الدائم للقضية الفلسطينية، مؤكدة تتضامنها بشكل تام مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير.

ورحبت وزراة الخارجية الباكستانية - في بيان - اليوم /السبت/ برد حركة حماس على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن رد حماس يتيح فرصة مهمة لضمان وقف فوري لإطلاق النار، ووقف سفك دماء الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمهيد الطريق لعملية سياسية ذات مصداقية تحقق سلاما دائما.

وشددت الخارجية الباكستانية على ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بشكل فوري..مشيدة بجهود ترامب من أجل السلام في غزة، وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف إطلاق نار دائم وسلام عادل وشامل ودائم.

كما أكدت باكستان ضرورة العمل على إقامة دولة فلسطين ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ن أ/ إ س