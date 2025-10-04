مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقد تابعنا جميعا الأنباء التي تحدثت عن موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا موافقة الحركة بأنها “توجه محمود جدًا من حماس”؛ لأنها بهذه الموافقة، تستجيب لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن موافقة حماس ستؤدي إلى وقف نزيف هذه الحرب الغاشمة والظالمة على أشقائنا من الشعب الفلسطيني، وستكون هذه الخطوة بداية لمسيرة تفاوض للوصول لما نبتغيه جميعًا وهو وقف دائم للحرب بمشيئة الله، وعدم تهجير أشقائنا الفلسطينين من قطاع غزة، وعدم ضم قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى إسرائيل، ونعيد إعمار غزة مرة أخري في وجود أهالينا الفلسطينيين بها، وهذا توجه مهم.

وأضاف رئيس الوزراء: ما زال هناك شوط طويل في الوصول إلى التفاصيل خلال عملية التفاوض، ولكن أعتقد أن هذه الموافقة بادرة جيدة جدًا؛ لأنها تفتح المجال على الأقل لوقف فوري للحرب خلال الفترة القادمة.