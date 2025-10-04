قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقد تابعنا جميعا الأنباء التي تحدثت عن موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا موافقة الحركة بأنها “توجه محمود جدًا من حماس”؛ لأنها بهذه الموافقة، تستجيب لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن موافقة حماس ستؤدي إلى وقف نزيف هذه الحرب الغاشمة والظالمة على أشقائنا من الشعب الفلسطيني، وستكون هذه الخطوة بداية لمسيرة تفاوض للوصول لما نبتغيه جميعًا وهو وقف دائم للحرب بمشيئة الله، وعدم تهجير أشقائنا الفلسطينين من قطاع غزة، وعدم ضم قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى إسرائيل، ونعيد إعمار غزة مرة أخري في وجود أهالينا الفلسطينيين بها، وهذا توجه مهم.

وأضاف رئيس الوزراء: ما زال هناك شوط طويل في الوصول إلى التفاصيل خلال عملية التفاوض، ولكن أعتقد أن هذه الموافقة بادرة جيدة جدًا؛ لأنها تفتح المجال على الأقل لوقف فوري للحرب خلال الفترة القادمة.

رئيس مجلس الوزراء مصر حكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

جهود محافظة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يتفقد دلهمو لمتابعة آثار الفيضان ويوجه بالتدخل لخدمة المواطنين| صور

فتاوى

فتاوى| هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أيهما أفضل عمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء؟.. هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟

انتاج الحرير الطبيعي

تفاصيل إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد