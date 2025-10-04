قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة تتعهد بتوسيع الائتلاف الحكومي رغم التحديات السياسية الكبيرة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة
رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة
أ ش أ

   تعهدت سناي تاكايتشي، التي انتُخبت اليوم /السبت/ كأول امرأة تتولى رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ببذل الجهود لتوسيع الائتلاف الحاكم لضمان استقرار الحكومة، رغم أن الخبراء السياسيين يرون أن هذا الهدف قد يكون صعب التحقيق.
ومن المتوقع أن يتم اختيار تاكايتشي رئيسة للوزراء في البرلمان الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في وقت ما زالت فيه ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية منقسمة بشأن ترشيح مرشح مشترك -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ولكن مع قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لحكومة أقلية، ستكون هناك حاجة إلى تعاون مع المعارضة لدفع سياساتها.
وبحسب الخبراء، فإن انضمام الأحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحاكم ينطوي على خطر كبير في إضعاف قاعدتها الجماهيرية، في وقت يواجه فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي تحديات كبيرة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
جاء السباق على القيادة بعد قرار رئيس الوزراء شجيرو إيشيبا الاستقالة الشهر الماضي، محملاً نفسه مسؤولية خسارة الكتلة الحاكمة لأغلبيتها في كلا مجلسي البرلمان بعد الانتخابات التي جرت خلال فترة رئاسته التي بدأت في أكتوبر 2024.
وتجري الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي استعدادات لعقد جلسة برلمانية استثنائية، ربما في 15 أكتوبر الجاري، لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مع احتمال أن يتم اختيار تاكايتشي، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة الشؤون الداخلية والمعروفة بمواقفها المحافظة الصارمة.
ويبقى الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، القوة السياسية الأكبر، إلا أنهما بحاجة إلى دعم المعارضة لتمرير الموازنات والقوانين.
وبعد توليها رئاسة الحزب، قالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي إن الاتفاقات السياسية ضرورية لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب جديد، داعية إلى التعاون مع القوى المعارضة لمكافحة التضخم الذي يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وفي المقابل، لا توجد أي مؤشرات على أن أكبر قوة معارضة، الحزب الديمقراطي الدستوري اليساري بقيادة رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا، سيتحالف مع حزب الابتكار الياباني أو حزب الديمقراطيين من أجل الشعب.
وتُعتبر هذه الأطراف الثلاثة شركاء محتملين قد يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي لضمهم إلى إطار ائتلافي. ويُنظر إلى كل من حزب الابتكار الياباني وحزب الديمقراطيين من أجل الشعب كأحزاب محافظة مشابهة للحزب الليبرالي الديمقراطي.

رئاسة الحزب الليبرالي اليابان لخبراء السياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

الخشوع في الصلاة

كيفية الخشوع في الصلاة .. اعرف طريقة الوصول إليه

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم

الصيام

حكم العجز عن الوفاء بالنذر وكفارته .. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد