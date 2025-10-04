قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بحضور رئيس الأساقفة .. المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة أخلاقيات الحوار من المنظور الإسلامي والمسيحي

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

نظم اليوم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة بعنوان “أخلاقيات الحوار: من الفكر إلى الواقع”، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإنجيلي العربي والأزهر الشريف. 

حضر الندوة كلٌّ من المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والمطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي ورئيس الأساقفة الشرفي، والدكتور ماهر صموئيل، مؤسس المركز الثقافي الإنجيلي واستشاري الطب النفسي الحاصل على ماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي، والدكتور إسماعيل عبد الله، رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الأجنبية بجامعة الأزهر.

نشر ثقافة الحوار والتفاهم

افتتح المطران الدكتور سامي فوزي، الندوة والتي تأتي في إطار اهتمام الكنيسة بنشر ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل. وأكد المطران خلال كلمته أن الكنيسة الأسقفية تربطها شراكة قوية مع الأزهر الشريف تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تعزيز قيم السلام والتعايش وقبول الآخر في المجتمع.

دارت الندوة حول التحديات التي تعوق الحوار بين الجانب المسيحي والاسلامي، فلسفة ومعني الحوار من الفكر المسيحي والإسلامي، الحوار وبناء المجتمع، بالإضافة إلى حوار تكوين الهوية الوطنية.

تأتي هذه الندوة لتطرح فهمًا أعمق لمعنى الحوار الشامل ودوره في استعادة الثقة وتعزيز النسيج الوطني والمجتمعي. من خلال المنظورين الإسلامي والمسيحي، تمضي هذه الندوة أبعد من حدود الحديث عن التعايش مع الواقع المشترك، لتعيد اكتشاف سبل المسير معا في مواجهة التحديات المشتركة، بل واكتشاف كيفية تحويلها إلى مساحات حوارية تؤسّس للرحمة والعمل الإنساني البناء.

شارك في إلقاء الندوة أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، الدكتور مختار عبدالله، الدكتور عبدالله عابدين، الدكتور السيد زكريا، وشارك أيضاً القس الدكتور فريدمان آيسلر مسؤول الحوار الإسلامي المسيحي بالكنيسة اللوثرية بألمانيا، وعالم وباحث في علم اللاهوت والدرسات الإسلامية، الدكتور هيننج ڤروجمان رئيس قسم العلوم الدينية بجامعة ڤوپرتال، حسام حشمت، باحث في العلاقات المسيحية الإسلامية وأحد أعضاء الفريق المؤسس للمركز الثقافي الإنجيلي العربي.

حضر اليوم المطران الدكتور ياسر إيريك، أرشيدياكون عماد باسيليوس راعي كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة، القس الدكتور ماثيو أندرسون مسؤول الدراسات الأكاديمية بالمركز المسيحي الإسلامي، القس سمير داود مدير المبادرات المجتمعية بالمركز المسيحي الإسلامي.

