9 محاضر نقص وزن ضد مخابز دسوق خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

شنت إدارة التموين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم حملة على المخابز البلدية المدعمة؛ تنفيذًا توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاءت هذه الحملة تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملات التفتيشية المشددة على المخابز بمركز ومدينة دسوق عن تحرير 9 محاضر نقص وزن ضد المخابز المخالفة.

هدفت الحملات إلى الاطمئنان على جودة رغيف الخبز ووزنه وصلاحيته، وضمان حصول المواطنين عليه بسهولة، بالإضافة إلى فحص ماكينات الصرف والتأكد من تطبيق القانون بصرامة على أي مخالفات.

شارك في الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى، إلى جانب فريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز برئاسة حسن الفرنواني ومحمد أبو عيطة.