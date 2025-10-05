بينهم 3 أجانب.. ضبط 6 متهمين بتصنيع مخدر الايس في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من القبض علي 6 متهمين بتصنيع مخدر الايس بمركز منوف، حيث تم ضبط 3 من أسرة واحدة وآخرون من جنسية أوكرانية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة منوف ومباحث المخدرات بقيام مجموعة أشخاص بتصنيع مخدر الايس داخل مركز منوف.

وبتشكيل قوة من مباحث المنوفية ومباحث المخدرات تم مهاجمة وكر المتهمين حيث تم ضبط 6 أشخاص بينهم 3 أجانب من جنسية أوكرانية.

وتبين أنهم يقومون بتصنيع مخدر الايس وترويجه وضبط بحوزتهم علي كمية كبيرة من المخدر، تم التحفظ علي المضبوطات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.