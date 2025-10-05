قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ضوابط جديدة كفلها القانون للمستثمرين للتصرف في العقارات

التمويل العقاري
التمويل العقاري
أميرة خلف

أقر قانون التمويل العقاري ، عدة ضوابط وآليات جديدة تنظم تصرف المستثمرين في العقارات المخصصة للمشروعات الاستثمارية، يأتي ذلك في إطار ضمان الجدية في التنفيذ ومنع المضاربة أو تغيير نشاط الأراضي دون موافقة الجهات المختصة.

و طبقا لنص القانون، يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

كما  يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر.

ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك.

قانون التمويل العقاري العقارات المخصصة عقارات استثمارات المستثمرين

