بالذكرى الـ 52 لإنتصار أكتوبر.. إسعاد يونس تظهر بالبيجامة الكستور على الهواء

ظهرت الإعلامية إسعاد يونس بالبيجامة الكستور على الهواء، في إشارة لمشهد الأسرى الإسرائيليين بعد حرب أكتوبر، قائلا “أنه نحتفل بمرور 52 سنة على انتصار أكتوبر المجيد، والتي كانت بمثابة حرب العزة والكرامة، وعدنا نتذكر كل نصر قامت به مصر طول عمرها على أكثر من 7 الاف سنة”.

وقالت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه “احنا اللي نشأنا على أرض البلد دي وشربنا من نيلها طول العمر ومينفعش حد يهددنا وزي ما قال الرئيس السيسي بلدنا وحدودنا خط أحمر، ومفيش حد هيههدد الأمن القومي المصري”.

وتابعت مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، أنه “احنا أقوى بكتثر من الي انتوا فاكرينه من أن كلنا شبه بعض ورصيد الثقافة الطويل والحضرارة الطويلة العريقة التي نمتلكها”



