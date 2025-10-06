خالد حنفي: منحة "الشيخ صالح كامل للتفوق" مبادرة رائدة ويتبناها اتحاد الغرف العربية

شهد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، حفل إطلاق منحة الشيخ صالح كامل للتفوق، إحدى المبادرات الرائدة لمؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية، والتي يتبناها اتحاد الغرف العربية استثمارًا في الإنسان العربي.

وجرى الحفل في مقر جامعة الدول العربية- القاهرة يوم ٥ أكتوبر وتحت رعاية الجامعة بما يعكس التزامها الراسخ بدعم التعليم وتعزيز الدور التنموي للشباب العربي.

وحضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية، يتقدمهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والإعلامية صفاء أبو السعود، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات البارزة من مصر والعالم العربي.

وتهدف مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية، من خلال المنحة المقدمة من جانبها إلى دعم الطلاب المصريين المتفوقين أكاديميًا والأكثر احتياجاً، في مسيرتهم نحو الحصول على درجة جامعية في تخصصات علمية حديثة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما تهدف المؤسسة إلى دعم الطلاب المصريين المتفوقين أكاديميًا والأكثر احتياجًا والذين يظهرون التميز الأكاديمي وإمكانات القيادة وروح الابتكار، وذلك بدعمهم في تحقيق تطلعاتهم التعليمية والمهنية في مسيرتهم نحو الحصول على درجة جامعية في تخصصات علمية حديثة تمكنهم من تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك بالتعاون مع الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرى.

وتغطي المنحة الدراسية جميع الرسوم الدراسية المتعلقة بالتخصص المختار، بما في ذلك المصروفات الجامعية وتكاليف الكتب الدراسية. تستمر المنحة طوال فترة الدراسة المحددة للبرنامج الأكاديمي، شريطة التزام الطالب المستمر بشروط المنحة.

وتحدث امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي فأكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا حيًا على الشراكة المثمرة بين مؤسسة صالح كامل واتحادالغرف العربية، إيمانًا منّا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لنموالقطاع الخاص ولصياغة مستقبل أفضل للمنطقةالعربية.

واعتبر أن هذه المنح، في نسختها الأولى والتي تقدم لـ 25 طالبًا، تأتي لدعم تخصصات تتماشى مع رؤية مصر2030، وهي ليست سوى بداية لمسار مستدام من التعاون تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعميق الشراكات مع مزيد من الجامعات ومواكبة تطلعات القطاع الخاص في تنمية الكوادر العربية.

واكد في ختام كلمته على الشكر العميق لجامعة الدول العربية برئاسة أحمد أبو الغيط على دعمهم المستمر لمثل هذه المبادرات، ودورهم الدائم في رعاية الشباب العربي وتعزيز دور القطاع الخاص.