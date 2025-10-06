قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تتوج بالميدالية الفضية في بطولة Be Fit ببورسعيد

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

حصلت جامعة كفر الشيخ علي المركز الثاني في بطولة Be Fit، التي أقيمت على شواطئ مدينة بورسعيد الباسلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني القلبية للطالبة روان سالم عبد الحميد بكلية التربية الرياضية، ولاعبة منتخب جامعة كفر الشيخ، لحصولها علي المركز الثاني والفوز بالميدالية الفضية، في بطولة Be Fit على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن ما حققته الطالبة روان يمثل فخرًا واعتزازًا للجامعة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية طلابنا في مختلف المجالات، سواء العلمية أو البحثية أو الرياضية، ونؤمن أن النشاط الطلابي والرياضي يساهم بشكل كبير في تخريج أجيال قادرة على المنافسة والتميز محليًا وإقليميًا.

من جانبه، وجه الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، التهنئة للطالبة روان سالم على فوزها بالميدالية الفضية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتميز به طلاب جامعة كفر الشيخ من طاقات وإبداعات في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والرعاية لطلابها للمشاركة الفعالة في مختلف البطولات والفعاليات، وهذا الفوز يؤكد أن أبناء الجامعة لديهم القدرة على التميز والمنافسة بقوة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الخارجية: نرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع ألمانيا

سيباستيان لوكورنو

بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.. خسائر قاسية للأسهم والسندات بباريس

سيباستيان لوكورنو

بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة.. استقالة مفاجئة لرئيس وزراء فرنسا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد