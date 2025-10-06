جامعة كفر الشيخ تتوج بالميدالية الفضية في بطولة Be Fit ببورسعيد

حصلت جامعة كفر الشيخ علي المركز الثاني في بطولة Be Fit، التي أقيمت على شواطئ مدينة بورسعيد الباسلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني القلبية للطالبة روان سالم عبد الحميد بكلية التربية الرياضية، ولاعبة منتخب جامعة كفر الشيخ، لحصولها علي المركز الثاني والفوز بالميدالية الفضية، في بطولة Be Fit على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن ما حققته الطالبة روان يمثل فخرًا واعتزازًا للجامعة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية طلابنا في مختلف المجالات، سواء العلمية أو البحثية أو الرياضية، ونؤمن أن النشاط الطلابي والرياضي يساهم بشكل كبير في تخريج أجيال قادرة على المنافسة والتميز محليًا وإقليميًا.

من جانبه، وجه الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، التهنئة للطالبة روان سالم على فوزها بالميدالية الفضية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتميز به طلاب جامعة كفر الشيخ من طاقات وإبداعات في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والرعاية لطلابها للمشاركة الفعالة في مختلف البطولات والفعاليات، وهذا الفوز يؤكد أن أبناء الجامعة لديهم القدرة على التميز والمنافسة بقوة.