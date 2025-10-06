قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإحصاء: 158.9 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة القطاع

آية الجارحي

اصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الاثنين الموافـق 6 / 10 / 2025 بياناً صحفيـــــاً بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الانسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.                                                     

 وأهم مؤشراتها مايلى:

أجمالي الوحدات السكنية المنفذة:

• بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفـذة 158.9 الف وحدة عام 2023/2024 باستثمارات قدرهــا 152 مليار جنيه مقابـل 239.9 الف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرهـا 262.1 مليار جنيه .

• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 70.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 44.5٪ يليـه الإسكــان المتوسط بعدد 47.8 ألف وحدة بنسبة 30.1٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 25.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 16.2٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.7٪ ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.5٪ من الإجمالي العام عام2023/2024 .

أولا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/أعمال عام ):

• تم تنفيذ عدد 82.7 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2023/2024 بنسبة 52.1٪ من الإجمالي العام مقابل 121.6 ألف وحدة عام 2022/2023.

• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.6 ألف وحدة بنسبة 73.2٪، يليه الإسكــان المتوســط بعدد 16.2 الــف وحــــدة بنسبــة 19.6٪ يليه الإسكان الفاخـــر بعــدد 5.9 ألف وحدة بنسبة 7.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 60 وحدة بنسبة 0.1٪ من اجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام).  

• جـاءت محافظــة الجيزة في المرتبــة الاولــى بعـدد 40.4 ألـف وحــدة بنسبـة 48.8٪ يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 25.4 ألف وحدة بنسبة 30.7٪ ومحافظة اسوان في المرتبة الاخيرة بعدد 4 وحدة .

• 

ثانيا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص :

• تم تنفيذ عدد 76.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2023/2024 بنسبة 47.9٪ من الإجمالي العام مقابل 118.3 ألف وحدة عام 2022/2023.

• جاء الإسكان المتوسط في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 31.7 ألف وحدة بنسبة 41.5٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 19.8 ألف وحدة بنسبة 25.9٪ ثم الإسكان الاقتصادي بعدد 10.2 ألف وحدة بنسبة 13.4٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9.1 الف وحدة بنسبة 11.8٪ و أخيرا الإســكان المنخفــض التـــكاليف بعدد 5604 وحدة بنسبة 7.4% من إجمالي القطاع الخاص .

• جــاءت محافظــة الجيزة في المرتبــة الاولــى بعــدد 24.2 ألف وحدة بنسبة 31.7٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 11.2 ألف وحدة بنسبة 14.7٪ ومحافظة قنا في المرتبة الأخيرة بعدد 5 وحدات .

مشروع الاسكان الاجتماعي ( المليون وحدة )

بلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الاجتماعي (المليون وحدة ) 626.9 الف وحدة منفذ منهم58.2 ألف وحدة عام 2023/2024 نفذ منها الجهاز المركــزي للتعــمير 64 وحدة بنسبة 0.1٪ باستثــمارات قدرهـــا 61مليــون جنيــه ، مديريــات الإسكــان 1.1 ألف وحـــــدة بنســبة 1.9٪ باستثـــمارات قــدرها 526.8 مليــون جنيــه، هيئــة المجتمعات العمـرانية الجديدة 57 ألـف وحــدة بنسبة 98٪ باستثمــارات قدرهــا 23,2 مليار جنيــه .

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط ):

بلغ عـدد الوحـــــــدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 63.5 الف وحدة منفذ منــهم 10.6 ألف وحــدة عام 2023/2024 ، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة بدر حيث بلغ 4.7 الف وحـدة بنسبة 44.3٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 48 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط):

 بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 10800 وحدة منفذ منهم 5040 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها2720 وحدة عام 2023/2024.

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط 

بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.4 ألف وحدة باستثمارات قدرها 983.1 مليون جنيه عام 2023/2024 . 

مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط )  

بلغ اجمالي عــدد الوحـدات الجاري تنفيذهــا بمشـروع كمبوند 700 فدان ( الإسكان فوق متوسط) 8.7 الف وحـدة باستثمــارات قدرها 2.2 مليار جنيه عام 2023/2024 . 

 مشروع جنة مصر (الإسكان الفاخر):

بلغ عـدد الوحـدات بمشــروع جنة مصر (إسكان فاخر) 31.4 الف وحدة بالمــدن الجـديدة منفـذ منهم 3480 وحدة منفذة و 14.4 الف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4مليار جنيه عام 2023/2024.

المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر):

بلــغ اجمالي عــدد الوحـدات المنفـذة 2392 وحــــــدة بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديـــدة و29.2 الـف وحدة جـــارى تنفيــذهـــا باستثمــــارات قدرهــــا 8.1 مليار جنيه و بلــغ اجمـالي عــدد الوحدات المنفـذة بالمنصــورة الجديدة 43 وحدة و جاري تنفيذ 211 وحدة باستثمارات قدرها 0.2 مليار جنيه و بلغ اجمالي عــدد الوحدات الجاري تنفيذها 11775 وحدة بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 7 مليار جنيه و بلــغ اجمالي عــدد الوحـدات الجاري تنفيذهـا 3378 وحدة بغرب كارفور باستثمارات قدرها 2.2 مليار جنيه عام 2023/2024.

الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية   

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية 1834 وحدة باستثمارات قدرهـا9.8 مليار جنيه عام 2023/2024 . 

