الفنان ضياء المرغني لـ«صدى البلد»: لم أعتزل الفن.. والجمهور وحشني | فيديو

التقى موقع صدى البلد الفنان القدير ضياء المرغني في منزله، في لقاء خاص وحصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء المرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي وزوجتي".

أضاف ضياء المرغني، سر سعادتي هو الجمهور والأسرة، لما الناس بتشوفني وتتصور معايا بحس بفرحة كبيرة، وأنا لم أعتزل الفن وإن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الافيهات.

و أضاف ضياء المرغني، أنا بحب الشعر جدا و كتبت كتاب اسمه وش تاني واتعلمت الشعر من أخويا رجائى الميرغنى وبحب أكتب وألقي الشعر، بحس الشعر هو الحياة .

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.





https://youtube.com/shorts/f0IlYOii17E?si=5YdgVCD4KYP81jEs