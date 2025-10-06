قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
استمرار الإقبال الكبير على الجناح المصري في اليوم الثالث من معرض "أنوجا" بألمانيا

ولاء عبد الكريم

 واصل الجناح المصري المشارك في معرض "أنوجا" العالمي للصناعات الغذائية جذب أنظار الزوار وكبار المستوردين لليوم الثالث على التوالي، وسط حضور مكثف من وفود أوروبية وعربية وآسيوية وأمريكية، وذلك في إطار فعاليات المعرض المقام بمدينة كولن الألمانية حتى 8 أكتوبر الجاري.

وشهد الجناح المصري نشاطًا ملحوظًا في اللقاءات الثنائية والاجتماعات الفنية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، حيث أبدت شركات توزيع دولية اهتمامًا بإقامة شراكات طويلة الأجل مع المصنعين المصريين، في ظل ما تقدمه الصناعات الغذائية المصرية من حلول تنافسية وجودة عالية تعزز ثقة الأسواق العالمية بالمنتج المصري.

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الإقبال الكبير على الجناح المصري في اليوم الثالث من فعاليات المعرض يعكس المكانة المتنامية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في "أنوجا" تعد من أهم المشاركات المصرية في المعارض الدولية، باعتبارها منصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة في أوروبا وخارجها.

وأوضح بزان أن النجاحات التصديرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 تؤكد قدرة الصناعات الغذائية المصرية على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة الصادرات الغذائية المصرية بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار بنسبة نمو 78%، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 404 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بـ285 مليون دولار، والسكر بـ256 مليون دولار، والدقيق ومنتجات المطاحن بـ208 ملايين دولار.

وأضاف رئيس المجلس التصديري أن الجناح المصري هذا العام يضم أكثر من 106 شركات، بزيادة تتجاوز 20 شركة مقارنة بالدورات السابقة للمعرض، إلى جانب مشاركة أكثر من 20 شركة مصرية بشكل منفرد، ما يعكس تنامي حضور المنتجات المصرية في أكبر المحافل والمعارض العالمية للصناعات الغذائية.

الجناح المصري معرض أنوجا للصناعات الغذائية المصنعين المصريين النجاحات التصديرية الغذائية المصرية

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

وزير الثقافة يستقبل مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: نُقدّر دور وزارة الثقافة في نشر الوعي والمعرفة بربوع الوطن

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتستلهم دروسه عبر منصتها الإلكترونية

بالصور

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

