استمرار الإقبال الكبير على الجناح المصري في اليوم الثالث من معرض "أنوجا" بألمانيا

واصل الجناح المصري المشارك في معرض "أنوجا" العالمي للصناعات الغذائية جذب أنظار الزوار وكبار المستوردين لليوم الثالث على التوالي، وسط حضور مكثف من وفود أوروبية وعربية وآسيوية وأمريكية، وذلك في إطار فعاليات المعرض المقام بمدينة كولن الألمانية حتى 8 أكتوبر الجاري.

وشهد الجناح المصري نشاطًا ملحوظًا في اللقاءات الثنائية والاجتماعات الفنية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، حيث أبدت شركات توزيع دولية اهتمامًا بإقامة شراكات طويلة الأجل مع المصنعين المصريين، في ظل ما تقدمه الصناعات الغذائية المصرية من حلول تنافسية وجودة عالية تعزز ثقة الأسواق العالمية بالمنتج المصري.

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الإقبال الكبير على الجناح المصري في اليوم الثالث من فعاليات المعرض يعكس المكانة المتنامية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في "أنوجا" تعد من أهم المشاركات المصرية في المعارض الدولية، باعتبارها منصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة في أوروبا وخارجها.

وأوضح بزان أن النجاحات التصديرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 تؤكد قدرة الصناعات الغذائية المصرية على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة الصادرات الغذائية المصرية بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار بنسبة نمو 78%، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 404 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بـ285 مليون دولار، والسكر بـ256 مليون دولار، والدقيق ومنتجات المطاحن بـ208 ملايين دولار.

وأضاف رئيس المجلس التصديري أن الجناح المصري هذا العام يضم أكثر من 106 شركات، بزيادة تتجاوز 20 شركة مقارنة بالدورات السابقة للمعرض، إلى جانب مشاركة أكثر من 20 شركة مصرية بشكل منفرد، ما يعكس تنامي حضور المنتجات المصرية في أكبر المحافل والمعارض العالمية للصناعات الغذائية.