العبور الجديدة تعلن عن قرعة علنية لعدد من الأراضي المقننة

جهاز العبور
جهاز العبور
آية الجارحي

في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي المُضافة التي تم تقنين أوضاعها، أعلن الجهاز عن إجراء القرعة العلنية للأراضي أرقام (19 – 20 – 21) تباعًا ، طبقًا للمواعيد المحددة والمعلنة بالجريدة الرسمية .

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعات تُقام تنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإعلان الواضح لكافة المواعيد والإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن العدالة والمصداقية في توزيع الأراضي.

وأضاف “مراد” أن القرعة تشمل مناطق القادسية، والأمل، والكيلو 48 (سابقًا)، بمساحات متنوعة تبدأ من 200 م² وحتى 500 م²، وذلك بحضور المواطنين الذين استوفوا شروط التقديم وسداد المقدمات المالية المقررة.

وأكد أن الجهاز اتخذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير إجراءات القرعة في أجواء منظمة تتسم بالوضوح والحياد الكامل، وبما يتيح لجميع المتقدمين الاطلاع على النتائج بشفافية تامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تلك الطروحات تأتي في إطار خطة الدولة نحو التوسع العمراني المتكامل وتوفير فرص تملك أراضٍ مميزة للمواطنين داخل المدن الجديدة، بما يواكب توجهات التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.

كما شدد على استمرار الجهاز في تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية تعكس تطور منظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة.

تنويه هام من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

يؤكد الجهاز على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات التالية أثناء حضور القرعة العلنية:

سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة العلنية، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد حفاظًا على النظام وسير العمل.

يُسمح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد فقط.

يجب استكمال قيمة الـ 25% الأولى خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

ويهيب الجهاز بجميع المواطنين المتقدمين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المعلنة، ومراجعة موقع الجهاز وصفحاته الرسمية لمتابعة أي تحديثات تخص القرعة.

واختتم المهندس محمود مراد تصريحه قائلاً:“نبارك للسادة الفائزين في القرعة العلنية، وندعوهم إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة في المواعيد المحددة، متمنين لهم التوفيق في بناء مساكنهم داخل مدينة العبور الجديدة، التي نعمل جميعًا لتكون نموذجًا للمدن الجديدة المتكاملة والمستدامة.”

