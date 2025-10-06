«الفرحة فرحتين».. مايا مرسي: الدكتور خالد العناني فاز برئاسة اليونسكو باكتساح.. فيديو

هنأت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الفوز يعد لحظة فخر كبيرة لمصر.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «اليوم الفرحة فرحتين، ذكر ى نصر أكتوبر وفوز خالد العناني، ألف مبروك لمصر، الدكتور خالد عمل مجهود كبير في الحملة الانتخابية».

وتابعت: «العناني اكتسح التصويت في الانتخابات، الحدث اليوم لا يُنسى، كما أن وزير الخارجية لعب دورًا كبيرًا في فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو».

وأكملت وزيرة التضامن الاجتماعي: «كل المؤشرات كانت تؤكد أن العناني سيكسب، لكن الاكتساح كان فرحة كبيرة، وسعداء جدًا بهذا الفوز».