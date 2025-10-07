قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
فن وثقافة

أبويا السبب.. علي الحجار يكشف لأول مرة عن سر دخوله عالم الفن|خاص

النجم القدير علي الحجار مع أوركيد سامي
النجم القدير علي الحجار مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف النجم القدير علي الحجار لأول مرة عن سر دخوله عالم الفن.


وقال النجم علي الحجار في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري " أبويا السبب في حبي للفن أبويا كان بيصحى الصبح بدري يقرأ قرآن و ينشد لأن صوته حلو في القرآن و بعد كدا يمسك العود.

و أضاف علي  الحجار “ عمري ما فكرت اشتغل مهنة غير اني ابقي مغني عمري ما فكرت أكون حاجه تانية غير مغني كان حلمي اني أكون مغني فكبرت في بيت فني و الحمد لله حققت حلمي”.

و تابع علي الحجار “بكون سعيد جدا و بحمد ربنا أن الأجيال كلها بتحبني وأنا بحب كل الجمهور و هما سر السعادة”.

يذكر أن أحيا النجم  علي الحجار  في مسرح البالون في العجوزة حفل بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة.

وأوضح النجم علي الحجار خلال الحفل "مصر عظيمة ويوم نصر أكتوبر يوم فخر وهتفضل مصر كبيرة وعظيمة وتحيا مصر".

وشهد الحفل رفع شعار كامل العدد من جمهور و محبي النجم  علي الحجار من مختلف الأعمار.

