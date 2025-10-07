أبويا السبب.. علي الحجار يكشف لأول مرة عن سر دخوله عالم الفن|خاص

كشف النجم القدير علي الحجار لأول مرة عن سر دخوله عالم الفن.



وقال النجم علي الحجار في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري " أبويا السبب في حبي للفن أبويا كان بيصحى الصبح بدري يقرأ قرآن و ينشد لأن صوته حلو في القرآن و بعد كدا يمسك العود.

و أضاف علي الحجار “ عمري ما فكرت اشتغل مهنة غير اني ابقي مغني عمري ما فكرت أكون حاجه تانية غير مغني كان حلمي اني أكون مغني فكبرت في بيت فني و الحمد لله حققت حلمي”.

و تابع علي الحجار “بكون سعيد جدا و بحمد ربنا أن الأجيال كلها بتحبني وأنا بحب كل الجمهور و هما سر السعادة”.

يذكر أن أحيا النجم علي الحجار في مسرح البالون في العجوزة حفل بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة.

وأوضح النجم علي الحجار خلال الحفل "مصر عظيمة ويوم نصر أكتوبر يوم فخر وهتفضل مصر كبيرة وعظيمة وتحيا مصر".

وشهد الحفل رفع شعار كامل العدد من جمهور و محبي النجم علي الحجار من مختلف الأعمار.