إسلام جمال يكشف أسرار الإعداد البدني في الدوري المصري

أكد إسلام جمال، المعد البدني لنادي بيراميدز، أن الإعداد البدني السليم يعد ركيزة أساسية لنجاح أي فريق، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية غير الملائمة قد تتحول إلى سبب مباشر في إصابة اللاعبين.

وقال إسلام جمال في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أنه خلال فترة تواجد البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لبيراميدز، طلب منه عدم إشراك اللاعب المغربي وليد الكرتي لأكثر من ربع ساعة في المباريات، حفاظًا على سلامته البدنية وتفادي تعرضه لإصابات.

وعن حالة رمضان صبحي، شدد المعد البدني على أن اللاعب لا يعاني من أي إصابات مزمنة كما تردد، بل يواجه فقط حالة من الإجهاد العضلي، مؤكدًا أن عودته القوية للمشاركة الكاملة مع الفريق مسألة وقت ليس أكثر.

كما أشار جمال إلى أن بعض مدربي الأحمال في الأندية المصرية يرفضون تسليم تقارير عملهم إلى الأجهزة الفنية الجديدة، وهو ما يضر بمصلحة اللاعبين والفريق، لافتًا إلى أن طموحه الشخصي يتمثل في العودة للعمل مع أحد المنتخبات، سواء المنتخب الوطني المصري الأول أو مع أحد المنتخبات الأمريكية.

