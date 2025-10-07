قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
الرئيس الفنزويلي: جماعة إرهابية خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأمريكية
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام جمال يكشف أسرار الإعداد البدني في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
يارا أمين

أكد إسلام جمال، المعد البدني لنادي بيراميدز، أن الإعداد البدني السليم يعد ركيزة أساسية لنجاح أي فريق، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية غير الملائمة قد تتحول إلى سبب مباشر في إصابة اللاعبين.

وقال إسلام جمال في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أنه خلال فترة تواجد البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لبيراميدز، طلب منه عدم إشراك اللاعب المغربي وليد الكرتي لأكثر من ربع ساعة في المباريات، حفاظًا على سلامته البدنية وتفادي تعرضه لإصابات.
وعن حالة رمضان صبحي، شدد المعد البدني على أن اللاعب لا يعاني من أي إصابات مزمنة كما تردد، بل يواجه فقط حالة من الإجهاد العضلي، مؤكدًا أن عودته القوية للمشاركة الكاملة مع الفريق مسألة وقت ليس أكثر.

كما أشار جمال إلى أن بعض مدربي الأحمال في الأندية المصرية يرفضون تسليم تقارير عملهم إلى الأجهزة الفنية الجديدة، وهو ما يضر بمصلحة اللاعبين والفريق، لافتًا إلى أن طموحه الشخصي يتمثل في العودة للعمل مع أحد المنتخبات، سواء المنتخب الوطني المصري الأول أو مع أحد المنتخبات الأمريكية.
 

