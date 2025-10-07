قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
برلمان

تزامنا مع انتخابات النواب.. ضوابط صارمة على التغطية الإعلامية في مصر

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسن رضوان

تستعد مصر لواحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخها الحديث مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث من المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى داخل 14 محافظة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل.

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في مادته الـ32، ضوابط واضحة وملزمة لوسائل الإعلام المرخصة في مصر عند تغطيتها للانتخابات والاستفتاءات، مؤكداً ضرورة التزامها بالموضوعية والمهنية وفق الأصول الإعلامية المتعارف عليها.

التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين 

ويشترط القانون أن تركز التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، مع مراعاة مجموعة من القواعد الصارمة، منها عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى منع استخدام صور غير مرتبطة بالموضوع.

كما يمنع القانون وسائل الإعلام من سؤال الناخبين عن توجهاتهم الانتخابية أو آرائهم في الاستفتاءات، ويحظر إجراء استطلاعات الرأي في أماكن الاقتراع أو في نطاق لجان الانتخابات. ويشترط الكشف عن هوية الضيوف ومواقفهم الفكرية المتعلقة بالموضوع، إلى جانب منع توجيه أسئلة ذات تحيز واضح.

ويشدد القانون أيضاً على ضرورة احترام حق كل طرف في الرد والتعليق على ما يُعرض له من مدح أو هجوم، مع حظر نشر إعلانات دعائية مجانية أو مدفوعة للمترشحين أو المؤيدين أو الرافضين للاستفتاءات بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.

وفي سياق متصل، يمنع القانون استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو موضوع استفتاء، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حيادية العملية الانتخابية واحترام التعددية الفكرية.

تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وضمان تغطية إعلامية مهنية تساهم في بناء وعي انتخابي مستنير لدى الجمهور.

موعد انتخابات مجلس النواب

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية،  ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.  

