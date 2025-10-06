قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
برلمان

من السلطة التنفيذية للتشريعية .. 5 وزراء سابقون يخوضون انتخابات النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب

من السلطة التنفيذية كوزراء سابقين إلى السلطة التشريعية في طريقهم إلى البرلمان كمرشحين بارزين في انتخابات مجلس النواب 2025، هكذا هو حال الانتخابات الحالية التي يخوض فيها 5 وزراء سابقون السباق البرلماني الذي ينطلق في نوفمبر المقبل.

مصادر كشفت عن أن 5 وزراء سابقين سوف يخوضون انتخابات مجلس النواب، وهم: عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وزير الإسكان السابق، والسيد القصير، وزير الزراعة السابق، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق.

موعد انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

كما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح

وفي هذا الصدد، ننشر المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي شملت الآتي:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤ .

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.

- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

- شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

- ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.

- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 البرلمان الجبهة الوطنية موعد انتخابات مجلس النواب

