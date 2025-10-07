قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة على أعتاب العودة إلى "كامب نو".. خطوات حذرة نحو افتتاح جزئي للملعب التاريخي

كامب نو
كامب نو
إسلام مقلد

اقترب نادي برشلونة من استعادة نبض ملعبه التاريخي "سبوتيفاي كامب نو" بعد أشهر طويلة من أعمال الترميم والتحديث، حيث ينتظر النادي الحصول على ترخيص "الإشغال الأولي" من مجلس بلدية الإقليم، وهو الإذن الرسمي الذي سيتيح إعادة فتح جزء من المدرجات أمام الجماهير بسعة أولية تصل إلى 27 ألف متفرج، تشمل المنصة الرئيسية وجزءًا من منطقة "جول سود"، ضمن المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية.

بلدية برشلونة تطلب فحصًا إنشائيًا دقيقًا قبل منح الترخيص

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد طلبت بلدية برشلونة من إدارة النادي إجراء فحص إنشائي شامل في بعض مناطق الملعب، يشمل وقف الأعمال مؤقتًا في الجزء الذي تشرف عليه شركة "ليماك كونستركشن"، تمهيدًا لتفقد الموقع ميدانيًا.

ورغم عدم إتمام الزيارة حتى الآن، من المتوقع أن يباشر الفنيون التابعون للبلدية الفحص خلال الأيام المقبلة، وسط شعور داخل النادي بأن هناك "مبالغة في الحرص" من جانب السلطات المحلية.

الأعمال مستمرة في المدرجات الجانبية ضمن المراحل التالية

على الرغم من الطلب البلدي، لم تتوقف أعمال البناء كليًا داخل "سبوتيفاي كامب نو"، إذ ما تزال الأشغال جارية في المدرج الجانبي ضمن المرحلة الثانية، بينما يستمر العمل بوتيرة أبطأ في منطقة "جول نورد" المدرجة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع.

بارقة أمل قبل مواجهة جيرونا.. والعودة الكاملة مؤجلة

وخلال الأشهر الأخيرة، سعى برشلونة لمعالجة جميع الملاحظات الفنية والأمنية التي سجلها مجلس البلدية وجهاز الإطفاء، أملاً في الحصول على الضوء الأخضر لإعادة فتح جزء من الملعب أمام الجماهير استعدادًا لمباراة جيرونا المقررة يوم السبت 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 16:15.

أما مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس في 21 أكتوبر، فستُقام في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" الذي يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج، نظراً لعدم اكتمال أعمال المرحلة الثانية في "كامب نو".

خطة تدريجية لعودة السعة الكاملة واستقبال 62 ألف متفرج

يأمل برشلونة أن تسفر نتائج الفحص الإنشائي والموافقات النهائية عن استئناف سريع لخطة العودة التدريجية، بحيث يتمكن لاحقًا من فتح المدرجين الأول والثاني بشكل كامل، ليستقبل نحو 62 ألف متفرج في المرحلة المقبلة قبل الوصول إلى السعة النهائية للمشروع بعد اكتمال أعمال التطوير.

كامب نو.. ذاكرة التاريخ الكتالوني ومهد الإنجازات

يُعد ملعب "كامب نو" أيقونة رياضية وثقافية لمدينة برشلونة، وواحدًا من أعظم ملاعب كرة القدم في العالم، إذ افتُتح رسميًا في 24 سبتمبر عام 1957 بمباراة ودية بين برشلونة وليجا وارسو البولندي، بحضور جماهيري ضخم شكل بداية لعقود من المجد والإنجازات.

من "ليس كورتس" إلى أعظم ملعب في أوروبا

جاءت فكرة إنشاء "كامب نو" في خمسينيات القرن الماضي بعد أن أصبح ملعب "ليس كورتس" غير قادر على استيعاب الجماهير المتزايدة.

واستغرق بناء المشروع ثلاثة أعوام بتكلفة تجاوزت 288 مليون بيزيتا، ليصبح أكبر ملاعب أوروبا بسعة تجاوزت 120 ألف متفرج آنذاك قبل أن تُخفض لاحقًا إلى نحو 99 ألفًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

ذكريات خالدة.. من ريمونتادا 1999 إلى أمجاد جوارديولا

احتضن "كامب نو" أبرز لحظات كرة القدم العالمية، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، إضافة إلى مباريات كأس العالم 1982 وأولمبياد برشلونة 1992.

وعلى صعيد النادي، كان مسرحًا لتألق نجوم خلدوا أسماءهم في ذاكرة الجماهير مثل يوهان كرويف ودييجو مارادونا ورونالدينيو وليونيل ميسي، إلى جانب حقبة بيب جوارديولا التاريخية التي شهدت تتويج الفريق بثلاثية عام 2009.

رمز الهوية الكتالونية وأيقونة الانتماء

لم يكن "كامب نو" مجرد ملعب لكرة القدم، بل تحول إلى رمز للهوية الكتالونية ومنبر للتعبير عن الانتماء الشعبي، خاصة في فترات التوتر السياسي. وكان المدرج الجنوبي "جول سود" مسرحًا لأهازيج الجماهير التي لا تهدأ دعمًا للنادي.

مشروع التحديث.. مزيج من التاريخ والحداثة

يسعى برشلونة اليوم، من خلال مشروع إعادة تطوير "سبوتيفاي كامب نو"، إلى المزج بين عبق التاريخ وروح الحداثة، عبر تحويله إلى تحفة معمارية متكاملة تلبي معايير كرة القدم العالمية، وتوفر تجربة جماهيرية استثنائية تليق باسم النادي وتاريخه.

نادي برشلونة برشلونة كامب نو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

سلامة الغذاء: نسعى للاستفادة من التجربة الألمانية المتقدمة لحماية صحة المواطن المصري

امجد حسنين

أمجد حسنين: التاريخ سيسجل موقف الرئيس السيسي في وقف التهجير والقطاع العقاري جاهز لإعمار غزة

صحاري الدولي

اختتام فعاليات معرض ومؤتمر "صحارى 2025"

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد