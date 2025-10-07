عزاء ثانِ للدكتور أحمد عمر هاشم غدًا بمسجد الشرطة بالتجمع

نشرت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه سيكون هناك عزاء ثاني غدا الأربعاء بمسجد الشرطة.

وقالت في منشور لها: يقام العزاء الثاني لفضيلة د. أحمد عمر هاشم بمدينة القاهرة غدا الأربعاء ٨ / ١٠ بقاعتي الروضه والكوثر بمسجد الشرطة بالتجمع.

ورحل الدكتور أحمد عمر هاشم، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء مساء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، على أن يُقام عزاء آخر يوم الخميس المقبل بمدينة القاهرة.