أفنى عمره في خدمة الإسلام ونشر الوسطية.. النائبة هند حازم تنعى الدكتور أحمد عمر هاشم

نعت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والذي وافته المنيه بعد رحلة عطاء كبيرة قضاها في نشر العلم والدعوة إلي الدين السمح واتسمت بالإخلاص في أداء رسالته النبيلة.

أكدت النائبة هند حازم أن الراحل الكريم أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال وتعليم الأجيال وكان عالمًا جليلًا ومفكرا مستنيرا وداعية من طراز فريد.

أعربت عضو مجلس النواب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل الكريم ، داعية المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.