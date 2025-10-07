استئناف الشراكة بين الأكاديمية المهنية للمعلمين ومعهد جوته

استأنفت الأكاديمية المهنية للمعلمين شراكتها مع معهد جوته الألماني، حيث يُعد معهد جوته (Goethe-Institute) المؤسسة الثقافية الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الخارج،.

ويهدف إلى تعزيز تعلم اللغة الألمانية ونشر الثقافة الألمانية عالميًا، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والتربوي بين ألمانيا والدول الشريكة، ويُعتبر المعهد جهة مرجعية رائدة في إعداد وتأهيل معلمي اللغة الألمانية وفق أحدث المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار سعي الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى تطوير منظومة إعداد وتأهيل المدربين ورفع كفاءة المعلمين

و تم بدء التعاون المشترك باعتماد مدربي مادة اللغة الألمانية بالمقر الرئيس للأكاديمية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، حيث شهدت فعاليات اعتماد المدربين مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية بكليات التربية ومستشاري مادة اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم، حيث جرى تقييم المتقدمين وفق معايير مهنية دقيقة تضمن جودة التدريب وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إعداد مدربي اللغة الألمانية.

وأكد الدكتور أشرف بهجات مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن استئناف التعاون مع معهد جوته يعكس رؤية الأكاديمية في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية الدولية، وتعزيز جودة برامج التدريب بما يتواكب مع توجهات الدولة في تطوير التعليم ودعم كوادره المؤهلة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو معهد جوته عن تقديرهم للشراكة المثمرة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مؤكدين التزامهم بدعم جهود تطوير تعليم اللغة الألمانية في مصر من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد مدربين معتمدين ذوي كفاءة مهنية عالية.