«الحرية المصري» يُكلف أحمد خالد الحسيني بأمانة لجنة الشئون البرلمانية

أصدرت الأمانة المركزية لحزب الحرية المصري، قرارًا بتكليف أحمد خالد إبراهيم فؤاد محمد الحسيني، بتولي منصب أمين لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، وذلك تنفيذًا للائحة الداخلية للحزب ونظامه الأساسي.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وقرار لجنة شئون الأحزاب بإنشاء حزب الحرية المصري، ومحضر المؤتمر العام المتعلق بانتخاب رئيس الحزب.

ونص القرار، الذي حمل توقيع الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والمحاسب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، مع إلغاء أي قرارات سابقة في هذا الشأن.

وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الكوادر الشابة داخل الحزب، وتعزيز الدور التنظيمي للأمانات النوعية بما يخدم توجهات الحزب خلال المرحلة المقبلة.