الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رغم ظروفه الصحية.. واصل يودع صديقه أحمد عمر هاشم من داخل الجامع الأزهر

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم
إيمان طلعت

حضر الدكتور نصر فريد واصل، رغم حالته الصحية، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي رحل عن عالمنا اليوم إثر وعكة صحية. 

فيما شارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الصلاة على جنازة وتشييع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الثلاثاء، إثر وعكة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا علميًا ودعويًا كبيرًا، تقديرًا لعالمٍ أفنى حياته في خدمة الدين والعلم ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

كما حضر الجنازة عدد كبير من العلماء وقيادات الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وطلاب جامعة الأزهر، بالإضافة إلى شخصيات عامة ودينية من مختلف المحافظات، للمشاركة في وداع واحد من كبار رموز المؤسسة الأزهرية في العصر الحديث.

ومن المقرر أن يُنقل الجثمان بعد صلاة الجنازة إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، حيث يُدفن في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق، فيما يُقام العزاء مساء اليوم في الشرقية، ويستكمل يوم الخميس بالقاهرة.

أحمد عمر هاشم وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم وفاة احمد عمر هاشم نصر فريد واصل

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

