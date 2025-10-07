رمضان عبد المعز: لا يصلح العفو عن المجرم القـ.ـاتل إلا بعد تحقق شرط واحد

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنَّ حادثة أهل القرية الذين «فأبوا أن يضيفوهما» تحمل عدة دروس تتمحور حول قسوة النفوس وأثرها في المجتمعات، مشدِّدًا على أن كلمة «فأبوا» تدلُّ على لؤمٍ من الطراز الأول وليس مجرَّد عذرٍ مقبول.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "تخيل واحد قدّامه ماء لكنه يقول: الماء موجودة بس ما بنسقيش حد — هذا لؤم واضح.. وليس كما لو قال: ليس لدينا للأسف، فالفارق كبير".

وروى الشيخ رمضان عبد المعز أنّ أهل القرية لم يلقيا الضيفين احتفاءً، بل «فأبوا أن يضيفوهما» حتى إنّ أحدهم وجد «جدارًا يريد أن ينقضّ» فقام وقال: «لو شئت لاتخذت علي أجرًا»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يُغتفر بسهولة.

الشيخ رمضان عبد المعز: العفو ليس مطلقًا في كل الأحوال

وتطرّق إلى مسألة العفو والمسامحة، موضحًا أن العفو ليس مطلقًا في كل الأحوال: "تعفو عن مجرم عتيد؟ شوف ازاي — مجرم لديه باع كبير في ممارسة الإجرام. لو مسكته متلبس ما ينفعش تعفو عنه، ربنا اشترط في قضية العفو الإصلاح… فمن عفى وأصلح (فله أجر)؛ أما العفو الذي يجيب فسادًا في الأرض فلا يجوز".

وشرح الشيخ رمضان عبد المعز خطورة التساهل مع المجرمين الممنهجين قائلاً: "لو عفيت عن قاتل محترف ومعتاد القتل فقد تزيد أعداد القتل، هيروح يجيب ناس جديدة قتلة — دي مصيبة، ما ينفعش تعفو عنه".

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز على أن القرآن قد اشترط أن يكون العفو من نوعٍ لا يُفضي إلى فسادٍ في الأرض، مستشهدًا بقوله: «القرآن لما اشترط العفو قال: العفو اللي ما يجيبش فساد في الأرض».