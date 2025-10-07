أنهى حياته في نهار رمضان.. المؤبد لقاتل عريس من ذوي الهمم بدمنهور

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهم بقتل الشاب عبدالله أحمد فرج 32 عاما، عريس دمنهور "من ذوي الهمم"، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولى.

واستمعت هيئة المحكمة خلال جلستها اليوم لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم بالإعدام شنقا، كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم والمجني عليه.

كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لمرافعة النيابة والدفاع ومثل المتهم أمام النيابة من محبسه، حيث طالب دفاع المتهم بتأجيل المرافعة لعدم استعداده٠

وفي وقت سابق شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حادثا مأساويا في شهر رمضان الماضي راح ضحيتها شاب في بداية العقد الرابع من العمر، قبل أيام قليلة من خطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك على يد جاره في ظروف غامضة.

كان عبد الله، البالغ من العمر 33 عامًا، يعتزم لخطوبته ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان ينوي شراء الذهب لخطيبته ولكن لقي حتفه بطعنات غادرة من جاره الذى استغل إقامته بمفرده وتسلل إلى الشقة من سطح المنزل لعلمه بحيازة مبلغ مالي كبير كان يعتزم شراء شبكة عروسه به.