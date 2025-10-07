تحولت من العشوائية إلى الجمال.. مشهد جوي لمنطقة حدائق الفسطاط بعد جولة رئيس الوزراء

عرضت القناة الأولى المصرية، مشهد جوي لمنطقة حدائق الفسطاط الذي يبزر جمال المكان بعد عملية تطوير شاملة تمت به، حولتها تماما من منطقة عشوائية إلى منطقة غاية في الجمال والروعة.

وكانت منطقة حدائق الفسطاط أو تلال الفسطاط، في الأساس تضم تركزا لمناطق غير آمنة، ومناطق يمكن وصفها بأن مستوي الحياة فيها "غير آدمي"، وكان يقطنها الأهالي بعدد كبير من الأسر يصل إلى الآلاف من الأسر، والذين تم نقلهم لمناطق حضارية أخرى على مستوي إنساني راق.

كما كانت هذه المنطقة جزءا من المناطق التي يلقي فيها مخلفات القاهرة بالكامل، والبحيرات الموجودة سواء بحيرة عين الصيرة أو بحيرة الفسطاط، وصل مستوي المياه فيهما إلى درجة من التدهور الشديد.

تكلفة حدائق تلال الفسطاط

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حدائق تلال الفساطاط ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط.

وقال مدبولي في كلمته مؤتمر صحفي : " تقع الحديقة على مساحة 500 فدان، وتشمل إنشاء حدائق وتلال ونهر صناعى ومناطق ترفيهية وخدمية".

وأضاف مدبولي: "منطقة الفسطاط وحديقة تلال الفسطاط كانت بها مناطق غير آمنة وعشوائية ومستوى الحياة فيها غير آدمي".

وتابع: “منطقة تلال الفسطاط كانت منطقة بها مشاكل كثيرة للغاية والحمد لله اليوم وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، نعمل على إعادة إحياء القاهرة القديمة”.

وأكمل مدبولي: "حدائق تلال الفسطاط ستكون اكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط".

ولفت قائلا: "تكلفة إنشاء حدائق تلال الفسطاط تجاوزت 10 مليارات جنيه، ومتوقع أن يكتمل الإنشاء بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير".