أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
مودي ناصر: بعد 10 سنوات.. سجّلت في مرمى علي لطفي الذي تنبأ لي بالمجد

مودي ناصر
مودي ناصر
محمد سمير

أعرب مودي ناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي، مؤكدًا سعادته بتسجيله هدفًا أمام علي لطفي في مباراة زد الأخيرة.

وقال مودي ناصر في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "سعيد جدًا بمستوى نادي إنبي في الموسم الحالي، فنحن نقدم أداءً قويًا ونبذل أقصى ما لدينا، ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز والدخول ضمن الكبار في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف نجم إنبي: "كنت لاعبًا في ناشئي نادي النصر القاهري موسم 2015، وكنت من بين الأطفال الذين يصطحبهم اللاعبون عند نزولهم إلى أرضية الملعب".

وتابع: "في إحدى مباريات نادي إنبي عام 2015، نزلت إلى أرضية الملعب برفقة الحارس علي لطفي، حامي عرين الفريق البترولي في ذلك الوقت، وطلبت منه التقاط صورة تذكارية، فقال لي وقتها: ستكون لاعبًا كبيرًا".

وواصل: "في مباراة إنبي وزد الأخيرة بالدوري الممتاز، لعبت أمام علي لطفي وكنت سعيدًا للغاية، وسجلت في مرماه هدف فوز الفريق البترولي بعد عشر سنوات من لقائي الأول معه عندما كنت ناشئًا".

واختتم: "سنحاول بكل الطرق مواصلة الأداء الجيد في الدوري هذا الموسم والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

