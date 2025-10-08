مودي ناصر: بعد 10 سنوات.. سجّلت في مرمى علي لطفي الذي تنبأ لي بالمجد

أعرب مودي ناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي، مؤكدًا سعادته بتسجيله هدفًا أمام علي لطفي في مباراة زد الأخيرة.

وقال مودي ناصر في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "سعيد جدًا بمستوى نادي إنبي في الموسم الحالي، فنحن نقدم أداءً قويًا ونبذل أقصى ما لدينا، ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز والدخول ضمن الكبار في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف نجم إنبي: "كنت لاعبًا في ناشئي نادي النصر القاهري موسم 2015، وكنت من بين الأطفال الذين يصطحبهم اللاعبون عند نزولهم إلى أرضية الملعب".

وتابع: "في إحدى مباريات نادي إنبي عام 2015، نزلت إلى أرضية الملعب برفقة الحارس علي لطفي، حامي عرين الفريق البترولي في ذلك الوقت، وطلبت منه التقاط صورة تذكارية، فقال لي وقتها: ستكون لاعبًا كبيرًا".

وواصل: "في مباراة إنبي وزد الأخيرة بالدوري الممتاز، لعبت أمام علي لطفي وكنت سعيدًا للغاية، وسجلت في مرماه هدف فوز الفريق البترولي بعد عشر سنوات من لقائي الأول معه عندما كنت ناشئًا".

واختتم: "سنحاول بكل الطرق مواصلة الأداء الجيد في الدوري هذا الموسم والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".