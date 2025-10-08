قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
رئيس جامعة قناة السويس: نحرص على تأقلم طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية مع نظام التعليم الجديد

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن اللقاءات التعريفية التي تعقدها الجامعة مع طلابها الجدد تأتي في إطار حرصها على ضمان تأقلم الطلاب مع نظام التعليم الجامعي الجديد، والتكيّف مع بيئة المجتمع الجامعي، والتعرف على طبيعة الدراسة وآلية التعامل مع أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الجامعة تسعى منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي إلى بناء جسور التواصل بين قياداتها وطلابها تنفيذًا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها.

جاء ذلك بالتزامن مع اللقاء التعريفي الذي جمع الأستاذ الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، مع طلاب كلية التمريض، وذلك بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمقر الجامعة بشرق القناة.

وقد أقيم اللقاء تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة منى حسن إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد منسق كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور عادل حسن إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لدعم الطلبة الجدد ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية، موضحًا أن المرحلة الجامعية تختلف عن المدرسية في طبيعة الدراسة ونمط التدريس ونظام الساعات المعتمدة وآليات التقييم، مشددًا على أهمية إدارة الوقت والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عادل حسن أن الجامعة تضع استراتيجية متكاملة لتهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والنمو واكتساب المهارات العلمية والعملية والحياتية، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تسهم في تعزيز شخصية الطالب وتنمية قدراته، لافتًا إلى ضرورة أن تتكامل تلك الأنشطة مع المهارات الأساسية التي تتبناها الجامعة مثل الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، والاتصال الفعال، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والقيادة، والعمل بروح الفريق الواحد، والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

واستمع نائب رئيس الجامعة خلال اللقاء إلى استفسارات الطلاب، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع منسقي البرامج والمرشدين الأكاديميين لرصد التحديات التي تواجه الطلاب والعمل على تذليلها بما يضمن تيسير العملية التعليمية.

كما أكدت الدكتورة إيناس عبد الله على أهمية اندماج الطلاب في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تتيحها الجامعة منذ افتتاحها، مشيرة إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعد من أكثر الجامعات الأهلية نشاطًا وتميزًا في حجم المشاركة الطلابية منذ انطلاقها وحتى عامها الرابع الحالي.

وقدمت الدكتورة منى حسن عرضًا توضيحيًا حول نظام الدراسة واللوائح الأكاديمية ونظام التسجيل والمسارات الخمسة الأكاديمية الخاصة بالطلاب، فيما أوضح الدكتور محمد سعد أن اللقاء شهد تكريم الطلاب المتفوقين علميًا ورياضياً تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة.

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب اليوم.. تفاصيل

الإعلامي حسام الغمري

حسام الغمري: نصر أكتوبر مدرسة في الوعي الوطني.. وجماعة الإخوان تواصل محاولات التشويه والتشكيك

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

