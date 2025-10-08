رئيس جامعة قناة السويس: نحرص على تأقلم طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية مع نظام التعليم الجديد

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن اللقاءات التعريفية التي تعقدها الجامعة مع طلابها الجدد تأتي في إطار حرصها على ضمان تأقلم الطلاب مع نظام التعليم الجامعي الجديد، والتكيّف مع بيئة المجتمع الجامعي، والتعرف على طبيعة الدراسة وآلية التعامل مع أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الجامعة تسعى منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي إلى بناء جسور التواصل بين قياداتها وطلابها تنفيذًا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها.

جاء ذلك بالتزامن مع اللقاء التعريفي الذي جمع الأستاذ الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، مع طلاب كلية التمريض، وذلك بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمقر الجامعة بشرق القناة.

وقد أقيم اللقاء تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة منى حسن إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد منسق كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور عادل حسن إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لدعم الطلبة الجدد ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية، موضحًا أن المرحلة الجامعية تختلف عن المدرسية في طبيعة الدراسة ونمط التدريس ونظام الساعات المعتمدة وآليات التقييم، مشددًا على أهمية إدارة الوقت والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عادل حسن أن الجامعة تضع استراتيجية متكاملة لتهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والنمو واكتساب المهارات العلمية والعملية والحياتية، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تسهم في تعزيز شخصية الطالب وتنمية قدراته، لافتًا إلى ضرورة أن تتكامل تلك الأنشطة مع المهارات الأساسية التي تتبناها الجامعة مثل الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، والاتصال الفعال، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والقيادة، والعمل بروح الفريق الواحد، والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

واستمع نائب رئيس الجامعة خلال اللقاء إلى استفسارات الطلاب، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع منسقي البرامج والمرشدين الأكاديميين لرصد التحديات التي تواجه الطلاب والعمل على تذليلها بما يضمن تيسير العملية التعليمية.

كما أكدت الدكتورة إيناس عبد الله على أهمية اندماج الطلاب في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تتيحها الجامعة منذ افتتاحها، مشيرة إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعد من أكثر الجامعات الأهلية نشاطًا وتميزًا في حجم المشاركة الطلابية منذ انطلاقها وحتى عامها الرابع الحالي.

وقدمت الدكتورة منى حسن عرضًا توضيحيًا حول نظام الدراسة واللوائح الأكاديمية ونظام التسجيل والمسارات الخمسة الأكاديمية الخاصة بالطلاب، فيما أوضح الدكتور محمد سعد أن اللقاء شهد تكريم الطلاب المتفوقين علميًا ورياضياً تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة.