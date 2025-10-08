قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
محافظات

إقبال على لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بكفر الشيخ.. صور

زحام أثناء التقديم
زحام أثناء التقديم
محمود زيدان

 شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالاً ملحوظًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وذلك في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

توافد عدد من المرشحين المحتملين  على النظام الفردي، إلى مقر اللجنة المخصصة لتقديم أوراقهم، معبرين عن حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.  

وتواجد عدد كبير من أنصار المرشحين المحتملين لمجلس النواب أمام المحكمة في انتظار خروج مرشحيهم عقب التقديم للانتخابات البرلمانية.

جاء هذا الإقبال في بداية الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح، والتي تستمر لمدة 8 أيام، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 4 دوائر فردية.

