إقبال على لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بكفر الشيخ.. صور

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالاً ملحوظًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وذلك في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

توافد عدد من المرشحين المحتملين على النظام الفردي، إلى مقر اللجنة المخصصة لتقديم أوراقهم، معبرين عن حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتواجد عدد كبير من أنصار المرشحين المحتملين لمجلس النواب أمام المحكمة في انتظار خروج مرشحيهم عقب التقديم للانتخابات البرلمانية.

جاء هذا الإقبال في بداية الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح، والتي تستمر لمدة 8 أيام، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 4 دوائر فردية.