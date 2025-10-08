ضبط 153 كيلو دواجن وأسماك فاسدة خلال حملة بيطرية بأسوان

تمكنت أجهزة الرقابة البيطرية بأسوان، من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة خلال حملة تفتيشية مكبرة على محال الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم والأسماك بمدينة أسوان، بلغت نحو 153 كيلو، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وقالت مديرية الطب البيطري بأسوان - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، ومحافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة بإشراف من الدكتور جمعة محمد مكي مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان، على محال الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم، بدائرة مدينة أسوان، بالاشتراك مع مباحث تموين بأسوان، أسفرت على ضبط 125 كيلو من الأسماك المملحة، و15 كيلو دواجن، 13 كيلو أسماك فيليه بلطي بإجمالي مضبوطات 153 كيلو، وتنوعت المخالفات ما بين عرض وبيع أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغش تجاري.



وأشار البيان الصادر إلى أنه تم تحرير (3) محاضر قسم شرطة أسوان أول، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وجار اتخاذ اللازم حيال المتهمين.