دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة الثامنة من سلسلة ورش عمل "ثمانية أيام لسينما حوض البحر المتوسط"

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية بقطاع التواصل الثقافي، الدورة الثامنة من سلسلة ورش عمل "ثمانية أيام لسينما حوض البحر المتوسط" والتي تستهدف طلاب المدارس الفرنكوفونية من المرحلة الثانوية، بهدف تنمية مهاراتهم في النقد السينمائي باللغة الفرنسية.


ويتلقى الطلاب تدريبا متخصصا يشمل مشاهدة وتحليل ثلاثة أفلام وثائقية مختارة من قبل المركز المتوسطي للتواصل السمعي البصري (CMCA) في مارسيليا، تتناول قضايا معاصرة تهم شعوب حوض البحر المتوسط، وتعرف الطلاب بأهمية الفن السابع ودوره في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية.


ويقوم الطلاب بالتصويت لاختيار أفضل فيلم، ليتوج بجائزة خلال فعاليات مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط، المقرر عقده في مرسيليا خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025.


ويحظى الطلاب الفائزون بفرصة المشاركة في مهرجانات محلية ودولية، مما يمنحهم خبرات عملية فريدة ويعزز ثقتهم بأنفسهم، كما ينمي مهاراتهم الفنية والثقافية في بيئات احترافية متعددة.. ويتيح البرنامج التعرف على محافظات مصر المختلفة من خلال تبادل الخبرات والزيارات.


يمتد النشاط إلى 8 محافظات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب المهتمين باللغة الفرنسية والفن السينمائي، ويعكس ذلك حرص مكتبة الإسكندرية على الانفتاح والتعاون مع جهات ثقافية وتعليمية في مختلف أنحاء مصر.


وتشمل المحطات المختلفة للبرنامج ما يلي: محافظة بورسعيد - مكتبة مصر العامة - 13 أكتوبر، القاهرة - مدرسة سانت أن - 14 أكتوبر، محافظة الفيوم - مركز مصادر المعلومات - 15 أكتوبر، محافظة مرسي مطروح - مكتبة مصر العامة - 20 أكتوبر، طنطا - مدرسة السلام الخاصة للغات - 21 أكتوبر، المنصورة - مدرسة طلخا للغات - 22 أكتوبر، والأقصر - مكتبة مصر العامة - يوم 23 أكتوبر.


ويتوج يوم 16 أكتوبر فعاليات الورشة، حيث يستضيف المركز طلبة المدارس الفرنكوفونية في قاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال مكتبة الإسكندرية بالعيد الثالث والعشرين لتأسيسها حيث تؤكد المكتبة دورها كمشعل للثقافة ومنارة للتنوير في العالم، ومركز رائد لدعم التعددية اللغوية والحوار بين الثقافات.


وتعد هذه المبادرة نموذجا فريدا للتكامل بين الثقافة والفنون واللغة، وتجسيدا لرؤية مكتبة الإسكندرية في تأهيل جيل جديد من الشباب المتعدد الثقافة واللغة، القادرين على التفاعل مع العالم بفكر نقدي ووعي حضاري.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

