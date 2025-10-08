"مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة الثامنة من سلسلة ورش عمل "ثمانية أيام لسينما حوض البحر المتوسط"

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية بقطاع التواصل الثقافي، الدورة الثامنة من سلسلة ورش عمل "ثمانية أيام لسينما حوض البحر المتوسط" والتي تستهدف طلاب المدارس الفرنكوفونية من المرحلة الثانوية، بهدف تنمية مهاراتهم في النقد السينمائي باللغة الفرنسية.



ويتلقى الطلاب تدريبا متخصصا يشمل مشاهدة وتحليل ثلاثة أفلام وثائقية مختارة من قبل المركز المتوسطي للتواصل السمعي البصري (CMCA) في مارسيليا، تتناول قضايا معاصرة تهم شعوب حوض البحر المتوسط، وتعرف الطلاب بأهمية الفن السابع ودوره في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية.



ويقوم الطلاب بالتصويت لاختيار أفضل فيلم، ليتوج بجائزة خلال فعاليات مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط، المقرر عقده في مرسيليا خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025.



ويحظى الطلاب الفائزون بفرصة المشاركة في مهرجانات محلية ودولية، مما يمنحهم خبرات عملية فريدة ويعزز ثقتهم بأنفسهم، كما ينمي مهاراتهم الفنية والثقافية في بيئات احترافية متعددة.. ويتيح البرنامج التعرف على محافظات مصر المختلفة من خلال تبادل الخبرات والزيارات.



يمتد النشاط إلى 8 محافظات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب المهتمين باللغة الفرنسية والفن السينمائي، ويعكس ذلك حرص مكتبة الإسكندرية على الانفتاح والتعاون مع جهات ثقافية وتعليمية في مختلف أنحاء مصر.



وتشمل المحطات المختلفة للبرنامج ما يلي: محافظة بورسعيد - مكتبة مصر العامة - 13 أكتوبر، القاهرة - مدرسة سانت أن - 14 أكتوبر، محافظة الفيوم - مركز مصادر المعلومات - 15 أكتوبر، محافظة مرسي مطروح - مكتبة مصر العامة - 20 أكتوبر، طنطا - مدرسة السلام الخاصة للغات - 21 أكتوبر، المنصورة - مدرسة طلخا للغات - 22 أكتوبر، والأقصر - مكتبة مصر العامة - يوم 23 أكتوبر.



ويتوج يوم 16 أكتوبر فعاليات الورشة، حيث يستضيف المركز طلبة المدارس الفرنكوفونية في قاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال مكتبة الإسكندرية بالعيد الثالث والعشرين لتأسيسها حيث تؤكد المكتبة دورها كمشعل للثقافة ومنارة للتنوير في العالم، ومركز رائد لدعم التعددية اللغوية والحوار بين الثقافات.



وتعد هذه المبادرة نموذجا فريدا للتكامل بين الثقافة والفنون واللغة، وتجسيدا لرؤية مكتبة الإسكندرية في تأهيل جيل جديد من الشباب المتعدد الثقافة واللغة، القادرين على التفاعل مع العالم بفكر نقدي ووعي حضاري.

