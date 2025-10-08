إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة هامة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وركزت كلمته على أهمية تطوير الأداء الأمني، وتدريب رجال الشرطة على مواجهة التحديات الراهنة، بالإضافة إلى الإشادة بدور الأكاديمية في إعداد الخريجين علميًا وعمليًا.

1. إفشال مخططات العنف والإرهاب

أكد وزير الداخلية أن الوزارة تواصل جهودها المستمرة في إفشال محاولات إعادة تصدير العنف والإرهاب إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطط الهدامة لن تجد لها مكانًا في المجتمع المصري، بفضل الجهود الأمنية المخلصة.

2. رفع كفاءة الأفراد من خلال برامج علمية مدروسة

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الأمنية من خلال برامج تدريبية مدروسة تهدف إلى رفع كفاءة رجال الشرطة، مشددًا على أهمية التعليم المستمر في تأهيل الأفراد لمواجهة كافة التحديات.

3. نقلة نوعية في السنوات العشر الماضية

أكد الوزير أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في بناء مهارات وقدرات رجال الشرطة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني في مصر.

4. إعداد رجال شرطة قادرين على أداء رسالتهم

أشار إلى أن هدف الوزارة هو إعداد رجال شرطة قادرين على أداء رسالتهم بكفاءة واحترافية، من خلال التدريب المكثف الذي يشمل كافة الجوانب الأمنية والعلمية.

5. التسلح بالعلم لأداء الواجب الوطني

شدد الوزير على أن خريجي أكاديمية الشرطة قد تسلحوا بالعلم والمعرفة اللازمة للقيام بواجباتهم الوطنية، مؤكداً على أن العلم هو الأساس لتحقيق النجاح في مهامهم الأمنية.

6. قواتنا المسلحة مهد البطولات والتضحيات

أشاد وزير الداخلية بدور القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيش هو مهد البطولات والتضحيات، وله دور كبير في تأمين مصر وحمايتها من أي تهديدات.

7. ذكرى انتصارات أكتوبر

أكد الوزير أن هذا الحفل يأتي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أظهرت قدرة الشعب المصري على الحفاظ على هويته الوطنية، وتحقيق السيادة على أراضيه.

8. إعادة بناء الدولة المصرية

أوضح وزير الداخلية أن مصر تمضي قدمًا في إعادة بناء الدولة، وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، رغم الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة، مما يعكس قوة الدولة وصلابة شعبها.

9. أهمية دعم الأمن الوطني في ظل التحديات العالمية

دعا الوزير إلى ضرورة التركيز على تعزيز الأمن الوطني في ظل التحديات العالمية، مؤكداً أن الوضع الأمني في مصر سيكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

10. التزام وزارة الداخلية بتحقيق الأمن والاستقرار

اختتم وزير الداخلية كلمته بتأكيد التزام الوزارة الكامل بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن رجال الشرطة سيسعون دائمًا لتقديم أفضل ما لديهم من أجل حماية الوطن والمواطنين.