قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية
وزير الداخلية
منار عبد العظيم

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة هامة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

 وركزت كلمته على أهمية تطوير الأداء الأمني، وتدريب رجال الشرطة على مواجهة التحديات الراهنة، بالإضافة إلى الإشادة بدور الأكاديمية في إعداد الخريجين علميًا وعمليًا.

1. إفشال مخططات العنف والإرهاب

أكد وزير الداخلية أن الوزارة تواصل جهودها المستمرة في إفشال محاولات إعادة تصدير العنف والإرهاب إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطط الهدامة لن تجد لها مكانًا في المجتمع المصري، بفضل الجهود الأمنية المخلصة.

2. رفع كفاءة الأفراد من خلال برامج علمية مدروسة

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الأمنية من خلال برامج تدريبية مدروسة تهدف إلى رفع كفاءة رجال الشرطة، مشددًا على أهمية التعليم المستمر في تأهيل الأفراد لمواجهة كافة التحديات.

3. نقلة نوعية في السنوات العشر الماضية

أكد الوزير أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في بناء مهارات وقدرات رجال الشرطة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني في مصر.

4. إعداد رجال شرطة قادرين على أداء رسالتهم

أشار إلى أن هدف الوزارة هو إعداد رجال شرطة قادرين على أداء رسالتهم بكفاءة واحترافية، من خلال التدريب المكثف الذي يشمل كافة الجوانب الأمنية والعلمية.

5. التسلح بالعلم لأداء الواجب الوطني

شدد الوزير على أن خريجي أكاديمية الشرطة قد تسلحوا بالعلم والمعرفة اللازمة للقيام بواجباتهم الوطنية، مؤكداً على أن العلم هو الأساس لتحقيق النجاح في مهامهم الأمنية.

6. قواتنا المسلحة مهد البطولات والتضحيات

أشاد وزير الداخلية بدور القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيش هو مهد البطولات والتضحيات، وله دور كبير في تأمين مصر وحمايتها من أي تهديدات.

7. ذكرى انتصارات أكتوبر

أكد الوزير أن هذا الحفل يأتي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أظهرت قدرة الشعب المصري على الحفاظ على هويته الوطنية، وتحقيق السيادة على أراضيه.

8. إعادة بناء الدولة المصرية

أوضح وزير الداخلية أن مصر تمضي قدمًا في إعادة بناء الدولة، وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، رغم الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة، مما يعكس قوة الدولة وصلابة شعبها.

9. أهمية دعم الأمن الوطني في ظل التحديات العالمية

دعا الوزير إلى ضرورة التركيز على تعزيز الأمن الوطني في ظل التحديات العالمية، مؤكداً أن الوضع الأمني في مصر سيكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

10. التزام وزارة الداخلية بتحقيق الأمن والاستقرار

اختتم وزير الداخلية كلمته بتأكيد التزام الوزارة الكامل بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن رجال الشرطة سيسعون دائمًا لتقديم أفضل ما لديهم من أجل حماية الوطن والمواطنين.

وزير الداخلية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

تلقي طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب 2025 بالقليوبية

أجزاء دواجن مجهولة المصدر

ضبط 500 كيلو أجزاء دواجن مجهولة المصدر في حملة لصحة القليوبية

دقيق وسكر

ضبط 22 طن دقيق وسكر خلال حملة تموينية بالقليوبية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد