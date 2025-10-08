قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المكتب الإعلامي الكاثوليكي يشارك في مبادرة مع أطفال العالم نصلي من أجل السلام

صلاة من أجل السلام
صلاة من أجل السلام
ميرنا رزق

شارك المكتب الإعلامي الكاثوليكي، أمس، في مبادرة "مع أطفال العالم نصلي من أجل السلام"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت إشراف نيافة الأنبا باخوم، مسؤول المكتب بمصر .

أقيم اليوم تلبية لنداء "مليون طفل يصلون المسبحة"، من أجل الوحدة، والسلام في العالم، حيث شارك في الأمسية الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، والمرشد الروحي للمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والسيدة مي صليب، مسؤولة لجنة التدريب بالإيبارشية، والفريق المعاون لها.

أسرار المسبحة الوردية

تضمن اليوم تعليم الأطفال كيفية صلاة أسرار المسبحة الوردية، ثم تم تلاوة فعل تكريس الأطفال إلى أمنا القديسة مريم العذراء، كما تضمن اليوم أيضًا تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية، بقيادة كشافة وادي النيل.

جدير بالذكر أن قداسة البابا لاون الرابع عشر كان قد طلب تخصيص شهر أكتوبر الجاري لتلاوة أسرار المسبحة الوردية، من أجل السلام في العالم.

الأنبا إبراهيم إسحق الأنبا باخوم المكتب الإعلامي الكاثوليكي البابا لاون الرابع عشر

المزيد

