المكتب الإعلامي الكاثوليكي يشارك في مبادرة مع أطفال العالم نصلي من أجل السلام

شارك المكتب الإعلامي الكاثوليكي، أمس، في مبادرة "مع أطفال العالم نصلي من أجل السلام"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت إشراف نيافة الأنبا باخوم، مسؤول المكتب بمصر .

أقيم اليوم تلبية لنداء "مليون طفل يصلون المسبحة"، من أجل الوحدة، والسلام في العالم، حيث شارك في الأمسية الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، والمرشد الروحي للمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والسيدة مي صليب، مسؤولة لجنة التدريب بالإيبارشية، والفريق المعاون لها.

أسرار المسبحة الوردية

تضمن اليوم تعليم الأطفال كيفية صلاة أسرار المسبحة الوردية، ثم تم تلاوة فعل تكريس الأطفال إلى أمنا القديسة مريم العذراء، كما تضمن اليوم أيضًا تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية، بقيادة كشافة وادي النيل.

جدير بالذكر أن قداسة البابا لاون الرابع عشر كان قد طلب تخصيص شهر أكتوبر الجاري لتلاوة أسرار المسبحة الوردية، من أجل السلام في العالم.