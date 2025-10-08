محافظ الوادى الجديد يبحث آليات إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعى

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعًا تنسيقيًا، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بالمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة المُشرفة على أعمال التنفيذ من أبناء المحافظة الحاصلين على منحة تدريبية في مجال إنتاج الحرير بدولة الهند، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد.

واستعرض المحافظ نتائج زيارة اللجنة للهند، وأوجه الخبرات والاستفادة المتبادلة لتنفيذ نموذج وفقًا لأحدث وأفضل التجهيزات المطلوبة، موجهًا بإعداد تقرير شامل لكل الاحتياجات الإنشائية و التجهيزات المطلوبة للأرض المخصصة للمشروع، وعنابر التربية ومعامل إنتاج البيض والشتلات والأسمدة والماكينات؛ تمهيدًا لعرضها على وزارتى التنمية المحلية والزراعة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع.