19 مرشحا في انتخابات النواب بالوادي الجديد بأول أيام تلقي أوراق الترشيح

انتظمت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، في تلقى أوراق الترشح لمجلس النواب، بتلقى أوراق 19 مرشحا بالدائرتين الانتخابيتين بواقع أوراق 4 مرشحين بدائرة الخارجة وباريس، وهم أحمد العقاطى فردي مستقل، باهي معين، فردي مستقل، مصطفى يسرى معاذ، فردي حزب الجبهة الوطنية، أحمد عبدالمقصود، فردي مستقل، و15 مرشحا عن دائرة الداخلة وبلاط الفرافرة من بينهم 13 مرشحا فردي مستقل، واثنين عن حزبي المستقلين الجدد والوفد وكان ت أسماء المتقدمين من الداخلة أحمد عبد الله عمورة وخالد الصاوي و تامر عبد القادر وحمدي محمد حسن و خالد عاشور ومحمد مطاوع وفاطمة جبريل ومحمد علي عبد الغني و منصور إبراهيم وولاء ناجي ومحمد رشاد ومحمد محمود ورضا حمودة والدكتور نبيل حفنى وأحمد شردة.

وقال المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، إن اللجنة بدأت أعمالها باليوم الأول فى التاسعة صباحا ً لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة من المرشحين بعد إستيفاء كافة الأوراق وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل طلب الترشح، والمؤهل الدراسى وإقرار ذمة مالية، والكشف الطبي، وما يفيد سداد رسوم الترشح، وفتح حساب للدعاية الانتخابية، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب ترشيح من الحزب بالنسبة للمرشحين الفردي عن الأحزاب، مشيراً إلى توفير كافة سبل الراحة للمرشحين واستيفاء إجراءات الترشح بكل سهولة.