جورج كلوني يعلن انطلاق تصوير OCEAN’S 14 العام المقبل

كشف جورج كلوني عن بدء التحضير رسميًا للجزء الجديد من سلسلة أفلام السرقة الشهيرة “Ocean’s”، مؤكدًا أن التصوير من المقرر أن ينطلق خلال العام المقبل بعد موافقة استوديو وارنر بروس على ميزانية العمل.

وقال جورج كلوني في تصريحات صحفية، إن الفيلم يحمل سيناريو قويًا ومختلفًا، وإن معظم أبطال السلسلة الأصلية، مثل براد بيت ومات ديمون ودون تشيدل وجوليا روبرتس، مرشحون للعودة مجددًا.



وأوضح جورج كلوني أن القصة الجديدة تدور حول أعضاء العصابة بعد مرور السنوات، وكيف يواجهون تحديات “العمر والخبرة” في عالم السرقات الذكية.

سلسلة “Ocean’s” بدأت عام 2001 بفيلم Ocean’s Eleven من إخراج ستيفن سودربيرج، وحققت نجاحًا كبيرًا تبعته أفلام Ocean’s Twelve (2004) وOcean’s Thirteen (2007)، كما صدر فيلم فرعي بعنوان Ocean’s 8 عام 2018 بفريق نسائي جديد.

ولم يُكشف بعد عن اسم المخرج أو موعد العرض الرسمي، لكن مصادر مقربة من الإنتاج أكدت أن العمل سيبدأ تصويره خلال تسعة إلى عشرة أشهر إذا تم تنسيق جداول أبطال الفيلم.



تُعد سلسلة “Ocean’s” واحدة من أنجح سلاسل أفلام السرقة في هوليوود، وتمتاز بمزيج من الإثارة، والكوميديا، والتخطيط الذكي للعمليات.



بدأت القصة مع شخصية داني أوشن التي يجسدها جورج كلوني، وهو سارق محترف يجمع فريقًا من الخبراء لتنفيذ عمليات سرقة ضخمة ضد أغنى كازينوهات لاس فيجاس.



تميزت السلسلة بأسلوبها السينمائي الأنيق، وحواراتها الذكية، وكيمياء قوية بين أبطالها مثل براد بيت ومات ديمون ودون تشيدل.



كما أصبحت رمزًا لأفلام “العصابات الراقية” التي تجمع بين الجريمة والمرح، وحققت مجتمعةً إيرادات تجاوزت المليار دولار عالميًا، ما جعل فكرة جزء جديد دائمًا محط انتظار من الجمهور.